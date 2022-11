Kultúra

Deep Purple-koncert lesz jövő nyáron a Budapest Sportarénában

A több mint fél évszázada működő, eddig huszonkét stúdióalbumot készített zenekar lemezeiből világszerte több mint 100 millió példány fogyott. 2022.11.24

A hard rock és a heavy metál legendája, az angol Deep Purple ad koncertet 2023. július 16-án a Papp László Budapest Sportarénában.



Az őstagok közül hárman, Ian Paice, Roger Glover és Ian Gillan a mai napig a Deep Purple-ben zenélnek - közölte a szervező Live Nation szerdán az MTI-vel.



A Deep Purple-t a Smoke On The Water című örökzöldnek köszönhetően szinte mindenki ismeri. Első néhány lemezük közül ma már a korszakos jelentőségű anyagok közé tartozik a bemutatkozó Shades of Deep Purple (1968), a Deep Purple (1969), a Deep Purple in Rock (1970), a Fireball (1971) vagy a Machine Head (1972) című korong. A Deep Purple legutóbbi albuma, a Turning to Crime tavaly jelent meg.



A Deep Purple 1968-ban alakult, hosszú története során számos változás volt a tagságában. A későbbi legendás felállásból Jon Lord billentyűs (ő 2012-ben elhunyt) és Ritchie Blackmore gitáros volt alapító tag, aztán csatlakozott hozzájuk Ian Paice dobos és Rod Evans énekes, akit nem sokkal később Ian Gillan váltott, mellette Roger Glover lett a basszusgitáros.



A következő évtizedekben megfordult a Deep Purple-ben például David Coverdale énekes, Tommy Bolin és Joe Satriani gitáros. Jelenleg Gillan, Paice és Glover mellett Don Airey billentyűs és Simon McBride gitáros játszik, utóbbi idén érkezett Steve Morse helyére, aki felesége betegsége miatt távozott.



A Deep Purple számos koncertet adott Magyarországon, legutóbb 2019 decemberében lépett fel, akkor is a Papp László Budapest Sportarénában.