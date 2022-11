Kultúra

Adventi vásárral és rendezvényekkel várják a látogatókat Szentendrén

Szombaton ismét megnyitja kapuit az adventi vásár Szentendre fő utcáján, a Dumtsa Jenő utcában, ahol gasztronómiai, kézműves és iparművészeti termékeket kínálnak december 24-ig - tájékoztatta az MTI-t a Szentendrei Kulturális Központ.



Az intézmény szervezésében számos programmal is várják a közönséget az egy hónap alatt. A november 27-i Fő téri ünnepi gyertyagyújtást követően a Magyar Honvédség Szentendrei Helyőrségének Katonazenekara, majd a következő adventi vasárnapokon Szvorák Katalin népdalénekes, a Musica Beáta Kórus és a Monarchia Zenekar is fellép.



A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színházterme ad otthont a Szentendrei Teátrum előadásainak, köztük Fischl Mónika karácsonyi koncertjének december 17-én, ahová számos meglepetés művész is érkezik. Szintén a Teátrum szervezésében várják december 10-én ingyenes zenés műsorral a vendégeket a Fő téren, ahol a Fórum Színház vezetője, Németh Kristóf összefogásával Tímár Sára népdalénekes, valamint Beleznay Endre és Kiss Anna Laura színész karácsonyi produkciói láthatók.



A P'Art Moziban a premier filmektől a dokumentum- és művészfilmekig mindenki találhat magának programot, a Duna-parti Barlang pedig szinte minden nap koncertekkel és programokkal várja a közönséget decemberben, hogy végül 2022 utolsó napján utcabállal zárják az évet. December 4-én Térzene koncert is lesz a moziban, ahol a gyerekek ajándékot kapnak.



Az érdeklődők a Tourinform Iroda és a Kulturális Központ ingyenes városi sétáihoz is csatlakozhatnak, például a Pro Urbe-díjas várostörténész, Benkovits György vezette óévbúcsúztatóhoz december 31-én, melynek végén a résztvevők Falusi Mariann és Schwartz Dávid Fő téri koncertjét is meghallgathatják.



A jótékonysági programok közül kiemelkedik a Szentendrei Katolikus Karitasz által szervezett december 3-i Mikulásfutás, amelynek célja a rászorulók segítése. Az eseményen az Árvácska állatmenhely lakóit is lehet támogatni - írja a kulturális központ.



A programokról www.szentendreprogram.hu oldalon lehet tájékozódni.