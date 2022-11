Programajánló

Az adventi időszakban betlehemek, karácsonyfák, karácsonyi vásárok várják az érdeklődőket az V. kerületben

Az V. kerületi önkormányzata számos, kellő körültekintéssel meghozott intézkedéssel gondoskodik arról, hogy az idén is minél inkább gondtalanul és ünnepi hangulatban teljen az adventi időszak. 2022.11.18 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Díszkivilágítás, betlehemek, karácsonyfák, a Szent István és a Vörösmarty téren karácsonyi vásárok várják az érdeklődőket.



A kerületi önkormányzat közleménye szerint a belvárosiak számára ingyenes közösségi programokkal - adventi gyertyagyújtó ünnepséggel, adventi hangversennyel, Szent Miklós napi rendezvénnyel, gyermekek karácsonyi jótékonysági ajándékozásával és vendéglátásával - nyújtanak lehetőséget az élményekkel teli, tartalmas időtöltésre.



A lakosság szezonális kiadásainak mérséklésére pedig országosan a legszélesebb körű és legmagasabb összegű fűtéstámogatást biztosítják, kedvezményes fenyőfavásárt szerveznek ajándék szaloncukorral, valamint a jogosult családoknak tízezer forintos karácsonyi időszaki támogatást postáznak - írták.



Közölték, a kerület az energiatakarékossági és a városrész világörökségi státuszából fakadó szempontokat összehangolva, a korábbi évekhez képest a helyszínek jelentős csökkentésével tudja csak megvalósítani a díszkivilágítást.



Advent első vasárnapjától vízkeresztig a főutcaként ismert tengelyt, a karácsonyi vásárokat közvetlenül érintő közterületeket, a karácsonyfával és betlehemmel díszített tereket - Egyetem tér, Ferenciek tere, Szabadság tér, Olimpia park - és még néhány utcát öltöztetnek ünnepi fényekbe.



Mint írták, a fővárosi önkormányzat illetékességi körébe tartozó Váci utca kivilágítását is a belváros önkormányzata volt kénytelen átvállalni.



Ezeken túl lesz karácsonyi világítás a Vörösmarty téren is, amelynek költségét az itt megrendezésre kerülő karácsonyi vásár szervezője állja.



A kerület közölte azt is, hogy idén a Szent István téri vásár mellett a Vörösmarty téri vásár megrendezésére is a kétszeresen "Európa legjobb karácsonyi vására" címmel kitüntetett Advent Bazilika szervezői kaptak közterület-használati hozzájárulást.



Miután a főváros önkormányzatának cége, a Budapest Brand visszalépett a Vörösmarty téri vásár megrendezésétől, az V. kerület olyan partnerrel kívánt együttműködni, amely szem előtt tartja az önkormányzat elkötelezettségét a Vörösmarty tér színvonalas, gondos és mindenekelőtt a lakossági igényeket szolgáló üzemeltetése és az ezzel harmonizáló közterület-használat megvalósítása mellett, valamint kellő szakmai tapasztalattal és helyismerettel rendelkezik - olvasható.



Mint írták, a terek üzemeltetéséért felelősséget érző kerületi önkormányzat nem követte a főváros azon gyakorlatát, amely keretében ingyenesen adták használatba a közterületet a vásárt szervező Budapest Brandnek, és az esemény nyereségéből egyáltalán nem fordítottak a közterületek üzemeltetésére.

Az V. kerület ezzel ellentétben a Szent István teret 85 százalékos kedvezménnyel, a Vörösmarty teret 90 százalékos kedvezménnyel adta használatba, összesen közel 20 millió forint összegű díjért.



A kerületi önkormányzat a hasznosításból származó bevételeket a közterületek fenntartására kívánja fordítani: közterület-tisztántartási, zöldfelület-fenntartási és közútkezelési feladatokra.