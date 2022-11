Kultúra

Létrejött a Magyar Cirkuszművészeti Múzeum, Könyvtár és Archívum

Hároméves előkészítés után létrejött a Magyar Cirkuszművészeti Múzeum, Könyvtár és Archívum. A cirkuszi tudományos tár megalapítása és az 1000. kötet könyvtári állományba vétele alkalmából emléktáblát avattak csütörtökön, a tudomány világnapján a Fővárosi Nagycirkuszban.



Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója az eseményen hangsúlyozta: Európa vezető cirkuszművészeti központját építik Budapesten, de jövőt építeni a múlt tisztelete, ismerete nélkül nem lehetséges.



Mint felidézte, hét éve döntötték el, hogy létrehozzák Magyarországon azt a tudományos tárat, amely múzeum, adattár és könyvtár formájában kiszolgálja nemcsak a magyar cirkuszművészetet, nemcsak Közép-Európát, hanem egész Európát.



Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára elmondta: amikor bizonyos intézményeket kultúrstratégiai feladattal bíznak meg, az azért történik, mert nemcsak népszerű előadásokat mutatnak be és a legjobbak között vannak, hanem mert vezető szerepet töltenek be a szakmán belül, és létrehozzák azokat a gyűjteményeket, amelyekből szakmai műhely alakulhat.



Joó Emese, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ égisze alatt működő Magyar Cirkuszművészeti Múzeum, Könyvtár és Archívum múzeumvezetője elmondta: az intézményt azért hozták létre, mert a magyar artistaművészet hazai és nemzetközi történetének nem volt olyan gyűjtő- és tudományos feldolgozó helye, amely ezt az értéket megőrizte volna az utókornak, a jelenkor számára bemutathatóvá tette volna.



Mint kiemelte, a három éve elindult tudományos munkával a küldetésük az, hogy megőrizzék a magyar cirkuszi művészet, előadóművészet, artistaművészet a világon bárhol felbukkanó produkcióinak tárgyi emlékeit, kosztümjeit, rekviziteit, fényképes, filmes dokumentumait, nyomtatványait, illetve bármilyen olyan dokumentumot, amely a magyar cirkusztörténet összeállítását elősegíti.



Hozzátette: a múzeumi gyűjteményben mintegy 30 ezer tárgy található, a könyvtári állomány már meghaladta az elmúlt napokban az ezredik példányt.



Elmondta, hogy a Fővárosi Nagycirkuszban állandó kiállításon is bemutatják a múzeum gyüjteményének darabjait, a könyvtári gyűjtemény nagy része pedig online katalógusban is kereshető a https://konyvtar.circus.hu./ címen.



A csütörtöki eseményen a Fővárosi Nagycirkusz porondján jelképesen elhelyezték egy hatméteres könyvtári polcon az ezredik szakkönyvet, Baron de Vaux Ecuyers et écuyeres. Histoire des cirques d'Europe (1680-1891) című kötetét. A Pascal Jacob cirkusztörténeti könyvgyűjteményéből származó, francia nyelvű, 280 portréval és illusztrációval díszített cirkusztörténeti könyvritkaságot 1893-ban adták ki Párizsban. Az esemény az emléktábla felavatásával zárult.