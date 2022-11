Kultúra

Spielberg szerint a "a busz alá lökték" a filmkészítőket

Steven Spielberg ma már másként tekint a filmek streaminges forgalmazására, mint néhány évvel ezelőtt; az Oscar-díjas filmrendező egy interjúban ütött meg engedékenyebb hangot ezzel kapcsolatban - számolt be róla a The Hollywood Reporter.



A legendás rendező a The New York Times szerdai online kiadásában idézte fel, hogy amikor a Warner Bros. a pandémia miatt 2020 végén közölte, hogy új filmjeit nemcsak moziban, hanem egyidejűleg az HBO Max steramingszolgáltatásán forgalmazza, úgy érezte, mintha a stúdió "a busz alá lökte" volna kollégáit. Kifizették őket, de a mozikba szánt filmjeiket a streamingplatformon láthatta a közönség - emlékeztetett rá.



A rendező elmondta: az idősebb, moziba járó korosztály eleinte biztos megkönnyebbült, hogy nem kell ragacsos popkornon lépkednie, ha egy filmet meg akar nézni, de aztán hiányozhatott nekik a közös mozizás élménye.



Spielberg szerint a nézők ma akkor érzik úgy, hogy megérte beülni a moziba, ha a film megüt egy bizonyos mértéket. "A filmek dolga, hogy elég jók legyenek, hogy a nézők a végén ezt oszthassák meg egymással" - fűzte hozzá.



A rendező szerint a mozizás melletti érv például, hogy Baz Luhrmann Elvis című filmjére idén már több mint százmillió dollárért váltottak jegyet Észak-Amerikában.



Spielberg ugyanakkor arról is beszélt az interjúban, hogy The Post című, 2017-ben bemutatott filmjét, amelynek főszerepeit Meryl Streep és Tom Hanks alakította, talán többen látták volna, ha egy streaming platformon debütál. Mint mondta, ha a pandémia után kapja a forgatókönyvet, és az Apple-nek vagy a Netflixnek forgatja le, sokkal nagyobb közönsége lett volna, mint a mozikban. Ennek a filmnek - mondta - "több millió ember számára volt mondanivalója, és mi soha nem tudtuk volna ezeket a milliókat a moziban elérni. A dolgok elégé megváltoztak ahhoz, hogy ezt mondjam".