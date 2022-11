Gyász

Elhunyt Leslie Phillips, a Folytassa-filmek sztárja

Elhunyt 98 éves korában Leslie Phillips, akit sokan a Folytassa-filmsorozatból ismertek.



"Csodálatos férjet vesztettem el, a közönség pedig egy igazán nagyszerű színészt. Nemzeti kincs volt. Az emberek szerették. Bárhová ment, megrohanták (a rajongók)" - idézte harmadik feleségét, Zara Carrt kedden a BBC News.



Ügynöke, Jonathan Lloyd szerint a színész álmában, békésen halt meg hétfőn.



Phillips több mint 200 filmben, tévés és rádiós produkcióban szerepelt nyolc évtizedes pályafutása alatt. A Folytassa, nővér! című filmben az általa játszott karakter, Jack Bell jellegzetes hanglejtéssel elmondott aranyköpései elkísérték egész hátralevő életében.



A Folytassa-sorozat vezető színészgárdájából már csak a 86 éves Jim Dale van életben.



A közösségi médiában mások mellett Irvine Welsh, a Trainspotting írója emlékezett meg Phillipsről, akivel - mint felidézte - online küldtek üzeneteket egymásnak.



Piers Morgan műsorvezető, tévés személyiség "csodálatos karakterként és kiváló komikus színészként" emlékezett meg róla.



London északi részén, Tottenhamben született. Az Italia Conti Színművészeti Akadémiára járt, mielőtt a Durham könnyűgyalogság hadnagyaként szolgált volna 1942 és 1945 között a II. világháborúban.



Bár már az 1930-as években is feltűnt a filmvásznon, az ismertséget az első Folytassa-filmek hozták meg neki: a Folytassa, nővér (1959), a Folytassa, tanár úr (1959) és a Folytassa, rendőr (1960).



Népszerűséget hozott számára még a Doktor-sorozat Doctor in Clover című 1960-ban bemutatott epizódja is, valamint számos további vígjáték, köztük a Brothers In Law, a The Smallest Show On Earth és a The Man Who Liked Funerals.



Szerepelt Sydney Pollack Távol Afrikától című 7 Oscar-díjas filmjében, Steven Spielberg A Nap birodalma című háborús drámájában, az Anthony Hopkins rendezésében készült Augusztus című Csehov-adaptációban, és ő adta a Harry Potter-filmekben a Teszlek süveg eredeti hangját is.



A brit filmakadémia (BAFTA) a 2006-ban bemutatott Vénusz című filmben nyújtott alakításáért jelölte a díjára.



Phillips 1998-ban kapta meg II. Erzsébet királynőtől a Brit Birodalom Rendjét (OBE), 2008-ban pedig a kitüntetés parancsnoki fokozatát (CBE) is elnyerte.



A színész 90 éves korában kétszer is átesett agyvérzésen.