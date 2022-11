Környezetvédelem

A környezetszennyezés problémáját bemutató úszó kiállítótér készült egy régi kompból

Fotó: MTI/Vajda János

A Lebegő Kiállítás, amely a környezetvédelem fontosságára és a folyók szennyezésének problémájára hívja fel a figyelmet, csütörtökön indult útnak.



Az idén 10 éves Tiszai PET Kupa a környezetvédelem, a víziturizmus, a hulladékmentesség és a kulturális élmények ötvözésével hozta létre a Lebegő Kiállítást (Floating Exhibition - FLEX), amelynek alapja egy forgalomból kivont hajótest - közölte a Tiszai PET Kupát működtető Természetfilm.hu Tudományos Filmműhely Egyesület csütörtökön az MTI-vel.



A FLEX-Sárazsadány névre keresztelt projekt célja, hogy felhívja a közvélemény figyelmét az élővizek, különösen a Duna és a Tisza szennyezésére, és tudományosan megalapozott eredményeket és módszereket kínáljon a probléma kezelésére. A kiállítással szeretnék közelebb hozni az emberekhez a folyót, és megváltoztatni a látogatók kapcsolatát az egyszer használatos műanyagokhoz.



A teljes hulladékmentesség jegyében újrafelhasznált és újrahasznosítható anyagokból készült Lebegő Kiállítás minden korosztály számára tartogat érdekességeket. A látogatók megismerhetik például a Tid(y)Up projekt eredményeit, a Tiszai és Bodrogi PET Kupa történetét, valamint lehetőségük nyílik interaktív, játékos szemléletformálás és oktatás keretében megismerni a folyókat érő kihívásokat és az ezekre adható helyi válaszokat.



A kiállítás minden eleme az újrahasználat és az újrahasznosítás jegyében jött létre. A bemutató alapját adó használt komp és a tengeri konténerek alkotta térben több tonna folyami és szelektív hulladékból készült el a bemutató. Az orr és a tat burkolatának nyersanyaga folyami műanyag, az asztal és a regisztrációs pult uszadékfából készült, a felső fedélzet burkolata lakossági szelektív gyűjtésből származik. Az ablakok, ajtók, szigetelőelemek kivétel nélkül egyedi felajánlásokból, lakásfelújításokból, építkezésekből származnak. A sokféle nyersanyagot a petkalózok építették be a kiállításba.



Az úszó bemutatótérben a kiállítás mellett egy műanyagműhely és egy vetítőterem is helyet kap, ahol elgondolkodtató és a gyakorlatban is kipróbálható elemeken keresztül a gyerekek, tanárok és szülők interaktív módon ismerkedhetnek meg a PET Kupa történetével, a folyótisztítások eredményeivel, a folyók ökológiai szerepével, a folyami műanyagszennyezéssel és a megoldási lehetőségekkel.



A Lebegő Kiállítás első útja a Bodrogról a Közép-Tiszára vezet, Kiskörén mutatkozik be először.