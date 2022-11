Történelem

Elárverezik az amerikai alkotmány egyik rendkívül ritka első kiadását

Elárverezik az amerikai alkotmány egyik rendkívül ritka első kiadását december közepén New Yorkban - írta honlapján a CNN amerikai hírcsatorna.



A Sotheby's aukciósház keddi közleményében jelezte: az 1787-es alkotmányozó konvencióra készült dokumentumból mindössze 13 példány maradt fenn. Ezek közül 11 intézményi és kormányzati gyűjtemények részét képezi, és csak kettő van magánkézben. A másik magánkézben lévő dokumentum alig egy éve kelt el 43,2 millió dollárért a Sotheby's történetének legnézettebb online árverésén. A nyomtatványt Ken Griffin milliárdos üzletember szerezte meg.



Richard Austin, a Sotheby's könyvekért és kéziratokért felelős részlegének vezetője elmondta: reméli, hogy a mostani árverést is hasonló érdeklődés kíséri majd. Megjegyezte: a tavalyi aukció rámutatott, hogy az amerikaiak mindennapi életét befolyásoló demokratikus alapelvek végső kifejeződéseként az alkotmány befolyása és jelentősége több mint 200 évvel keletkezése után is töretlen.



Az amerikai alkotmány George Washington elnöklésével zajló titkos üléseken keletkezett a fiatal Amerikai Egyesült Államok politikai életét addig szabályozó konföderációs cikkelyek kiváltására. A végleges szöveget mintegy ötszáz példányban nyomtatták ki és osztották szét a küldöttek között az 1787-es philadelphiai konvenció előtt. A következő év folyamán az államok többsége ratifikálta az alkotmányt, amely 1789-ben lépett életbe.