Kultúra

Családi nap lesz vasárnap a Természettudományi Múzeumban

Családi napot rendeznek vasárnap a Természettudományi Múzeumban, ahol egyebek mellett ismeretterjesztő előadásokkal, élőállat-bemutatóval, kézműves-foglalkozásokkal és tárlatvezetéssel várják a látogatókat.



A családi napon délelőtt gyermekkoncert, délután könyvbemutató és tárlatvezetés várja a látogatókat az UV fényen innen és túl című kiállításon. Az eseményen bemutatkoznak a múzeum gyűjteményei is, interaktív programokkal készül egyebek mellett a Növénytár, az Őslénytani és Földtani Tár, az Állattár Hal-, Kétéltű- és Hüllőgyűjteménye, az Állattár Madárgyűjteménye és az Embertani Tár.



A Magyar Rovartani Társaság élőállat bemutatót tart, a Tropicarium is külön programmal készül, kézműves foglalkozással várja a látogatókat a Magyar-Turán Alapítvány és lesz mézkóstoló is.



A családi nap részletes programja a múzeum honlapján, a http://www.nhmus.hu/ oldalon olvasható.