Kultúra

Japánban turnézik az Opera a varázsfuvolával

Tizenkét állomásos japán turnéján Mozart daljátékát, A varázsfuvolát mutatja be a Magyar Állami Operaház 115 tagú együttese október 28. és november 13. között.



Szinetár Miklós 2014-es rendezésében az opera két szereposztással látható, amelyben Paminaként Rost Andrea lép színpadra. Tizenkét várost, köztük november 5-én és 6-án a japán főváros legrangosabb színháztermét, a Tokyo Bunka Kaikant is érinti az előadássorozat - áll az intézmény MTI-hez eljutatott pénteki közleményében.



A varázsfuvola főbb szerepeiben Rost Andrea és Kriszta Kinga (Pamina), Ujvári Gergely és Mukk József (Tamino), Bodor Éva és Lucie Kaňková (Az Éj királynője), Kovács István (Sarastro), Rezsnyák Róbert és Sándor Csaba (Papageno), Kiss Diána és Nagy Zsófia (Papagena), valamint Szerkován János (Monostatos) látható - sorolták.



Az operaház zenekarát és énekkarát Kovács János és Tóth Sámuel Csaba vezényli. A társulat fellép még többek közt Nagojában, Oszakában és Fukuokában is.



Mint írják A varázsfuvola előadásait követően az operaház zenekara még négy szimfonikus koncertet ad japán zongoraművészek közreműködésével november 15. és 19. között, amelyek műsorain Beethoven VIII. szimfóniája és Mozart zongoraversenyek is szerepelnek.



A Mario Kosik és Kovács János által vezényelt estek szólistái Ingrid Fujiko Hemming - az idén 90 éves előadó legutóbb idén márciusban adott koncertet az Eiffel Műhelyházban - és Mami Hagiwara zongoraművészek - fűzték hozzá.



A tájékoztatóban emlékeztettek arra, hogy a Magyar Állami Operaház 2001 óta sorrendben 11. japán turnéját valósítja meg Masayuki Kobayashi japán kulturális menedzser és Szinetár Miklós, az Operaház korábbi főigazgatójának együttműködése nyomán.



Az együttes legutóbb 2017 őszén járt a felkelő nap országában Donizetti Lammermoori Lucia című operájával, valamint Szinetár Miklós A denevér című 2001-es operettrendezésével - áll az összegzésben.