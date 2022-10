Gyász

Meghalt Korcsmáros György színész, rendező

Több hónapos betegség után, október 25-én este, életének 70. évében meghalt Korcsmáros György Jászai Mari-díjas színész, rendező, érdemes művész, a győri Nemzeti Színház egykori igazgatója.



A halálhírt szerdán a győri Nemzeti Színház is megosztotta honlapján, a művész Facebook-oldalán megjelent hírre hivatkozva.



Korcsmáros György 1952. október 26-án született Budapesten, a Színház- és Filmművészeti Főiskolán 1978-ban színész szakon, majd 1982-ben rendezői szakon kapott diplomát. A Vígszínháznak 1978-tól egy éven át, a Madách Színháznak 1982-től volt a tagja, 1985-től az Arany János Színház igazgatóhelyettese, 1989-től a Rockszínház főrendezője, 1990-től a szegedi Nemzeti Színház prózai tagozatának művészeti vezetője volt. A győri Nemzeti Színházat 1992-2007 között vezette.



A Vidéki Színházigazgatók Egyesületének 1999-2007 között volt az elnöke. Színházi munkái mellett több tévé- és játékfilmben is feltűnt, de szinkronszerepeket is vállalt.



Művészete elismeréseként 1994-ben Jászai Mari-díjat, 2010-ben érdemes művész címet kapott.