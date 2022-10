Gyász

Meghalt Kabai Lóránt költő, akit napok óta eltűnése miatt kerestek

A rendőrség október 23-án arról számolt be, hogy szombaton nyoma veszett Kabai Lóránt költőnek. A férfi családja közleményben tudatta, hogy az író meghalt. 2022.10.25 09:10 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 45 éves férfi a Budapest VI. kerületében lévő lakóhelyéről távozott ismeretlen helyre, és senki nem tudta, hova tűnt. A családja most azt közölte, hogy a férfi meghalt, olvasható a Magyar Versmondók Egyesületének Facebook-bejegyzésében:



"Mélyen megrendülve, megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, Kabai Lóránt költő, író, szerkesztő és vizuális művész, életének 45. évében tragikus körülmények között elhunyt. Búcsúztatásáról később adunk tájékoztatást. Gyászoló édesanyja nevében is fivérei, Zoltán és Csaba."



Kabai Lóránt 1993 óta rendszeresen publikált. Versei, prózái, fordításai számos lapban megjelentek az utóbbi évtizedekben. Utoljára két nappal ezelőtt a litera.hu közölt vele egy rövid interjút. Pályatársai közül Somogyi Tibor író már el is búcsúzott Kabai Lóránttól - írja az Index.