Kultúra

A Berlinalét nem befolyásolta első igazgatója náci múltja egy független vizsgálat szerint

A Berlini Nemzetközi Filmfesztivált nem befolyásolta első igazgatója, Alfred Bauer egykori náci tevékenysége - ezt állapította meg egy független kutatás. A fesztivál novemberben nyilvános vitát rendez a kutatás eredményeiről, Bauer náci múltjának leleplezéséről - számolt be róla a Variety.com.



A berlini filmfesztivál megalapítása Oscar Martay, a II. világháború után Nyugat-Berlinben állomásozó amerikai hadsereg filmes tisztjének ötlete volt 1950-ben. A filmtörténész Bauer 1951-ben lett a Berlinale első vezetője és 1976-ig igazgatta a filmfesztivált. 1986-ban bekövetkezett halála után a fesztivál a tiszteletére díjat is alapított. 2020 januárjában, a Die Zeit német napilap leleplezése nyomán derült ki náci múltja, amelyet haláláig titkolt.



A fesztivál a leleplezés után megszüntette a díjat, és megbízta a független Leibniz Kortárs Történeti Intézetet (IfZ), hogy tárja fel Bauernek a náci filmgyártásban játszott szerepét. A kutatás kiderítette, hogy az 1945-47 között folytatott, náci kapcsolatokat feltáró eljárásban Bauer az igazságot szándékosan meghamisítva eltitkolta a náci korszakban betöltött szerepének fontosságát. Az IfZ vizsgálata arra is rámutatott, hogy Bauer a náci filmgyártásban játszott szerepével segítette a náci rendszer stabilizását és legitimációját.



A kutatás eredményei nyomán a fesztivál felkérte az IfZ-t: derítse ki, hogy Bauer náci tevékenysége befolyásolta-e a filmfesztivál alakulását. A most elkészült tanulmány szerint Bauer náci múltja nem alakította ideológiailag a fesztivál programját.



A kutatás eredményeivel kapcsolatban november 2-án nyilvános vitát rendeznek.