Árverés

III. Károly akvarelljének egy számozott nyomata a becsült ár tízszereséért kelt el

III. Károly brit király a Balmoral kastélyt ábrázoló akvarelljének hiteles, aláírt nyomata az előzetesen becsült ár tízszereséért kelt el a Bonhams' Skót otthonok című árverésén - számolt be róla a CNN online kiadása.



A király balmorali festményéről száz nyomat készült, ezek egyike szerepelt a csütörtöki árverésen, amelyet a Bonhams élőben steamingelt honlapján. Az eredetileg 600 fontra (284 ezer forintra) becsült alkotás - az aukciós illetékeket is hozzászámítva - 5737 fontért (2,7 millió forintért) kelt el.



Az aukciót vezető Hamish Wilson elmondta, hogy a világ minden tájáról nagy volt az érdeklődés az árverés iránt, III. Károly akvarelljének nyomata pedig valószínűleg azért is érdekelte a licitálókat, mert II. Erzsébet éppen a Balmoral kastélyban töltötte utolsó napjait, mielőtt 96 évesen szeptember 8-án elhunyt.



Wilson hozzáfűzte: az érdeklődést az is fokozta, hogy talán ez az első, élő uralkodótól származó műalkotás, amelyet árverésre bocsátottak.



Károly 2001-ben festette az eredeti akvarellt. A róla készült nyomatot is aláírta és dátumozta. A képet bekeretezve, hitelesítő okirattal együtt kapta meg a győztes licitáló.



III. Károly a festészet nagy rajongója, és korábban is többször mesélt róla, hogy a festés mint hobbi számára kitűnő kikapcsolódás és terápia.



Idén 79 tájképéből rendeztek kiállítást. Ezek között volt, amelyik a Balmoral kastélyt és a Sandringham Házat ábrázolta, de Törökországban, Nepálban és a svájci Alpokban készült képeit is bemutatták.



Mint kifejtette, azért fordult a festés felé, mert a fotózás nem elégítette ki. "Egyszerűen elsöprő késztetést éreztem arra, hogy akvarellel fejezzem ki, amit látok, és átadjam azt a csaknem 'bensőséges' érzetű textúrát, amit a fotózással nem lehetne elérni" - fogalmazott.



III. Károly anyja, II. Erzsébet halála után lett király, koronázását 2023. május 6-án tartják a londoni Westminster-apátságban.