Műemlék

Japán legrégibb illemhelyét rongálta meg egy autó

Beletolatott egy autó Japán legrégibb, mintegy 500 éves illemhelyébe, megrongálta az épület ősi faajtaját - írta a The Guardian online kiadása kedden.



A Kiotói Örökségvédelmi Egyesület egy 30 éves munkatársa a helyi média jelentései szerint hátramenetben tévedésből a gázra lépett, és beletolatott a kiotói Tofokudzsi templom nyilvános illemhelyének faajtajába.



A férfi - akinek nevét nem írták meg - a hétfő délelőtti baleset után azonnal hívta a rendőrséget. A zen buddhista templomban senki sem tartózkodott ekkor, a férfinak sem lett semmi baja.



A jelentős kulturális értékű mellékhelyiséget mintegy 500 évvel ezelőtt, a Muromacsi-korban építették szerzetesnövendékek számára - hangzott el a japán NHK közszolgálati csatornán.



A balesetben megsérült a két méter magas kétszárnyú ajtó és belső oszlopok is a Sora News 24 hírportál szerint.



A Szankei Simbun című japán lap közölt egy fotót, melyen egy húszéves Toyota látható az épület belsejében, körülötte mindaz, ami a faajtóból megmaradt.



A templomban, mely egyszerre akár száz szerzetes is lakhatott, egy körülbelül húsz vécéből álló sor található, melyet az Aszai Simbun című lap szerint még a Meidzsi-korban (1868-1912) is használtak.



Szakértők szerint az ajtók helyrehozhatók, a templom kutatóintézetének igazgatója úgy vélte, a renoválás akár az év végéig is eltart.



Noha az épület általában zárva van a látogatók számára, az illemhelyek sorát meg lehet nézni az épület külső részén lévő réseken át. A vécék csupán egymás mellett sorakozó, kőbe vájt félgömb alakú lyukak, melyeket közvetlenül a meditációs terem mellé építettek a naponta sok órán át meditáló szerzetesek kényelméért.