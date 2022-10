Gyász

Robbie Coltrane azt mondta egyszer a Harry Potter rajongóknak: Én nem leszek itt, de Hagrid igen - videó

Robbie Coltrane egyszer azt mondta a Harry Potter rajongóknak: "Én nem leszek itt, de Hagrid igen". Ezek a sorok örökre minden Harry Potter-rajongó szívébe belenyomódtak, de ma már még a gondolat is fáj. Robbie Coltrane színész, akit leginkább a Harry Potter-filmekben a Roxfort vadőrének, Rubeus Hagridnak a szerepéről ismerhetünk, nincs többé.



A rajongók világszerte szomorúak egy újabb gyerekkori hős elvesztése miatt. A Potter-rajongók megosztották a "Harry Potter" franchise legkedvesebb pillanatait. Miközben az internet kollektíven gyászolja a jelentős veszteséget, a színész Robbie Coltrane egy régi videója újra felbukkant az interneten.



Miközben a filmes franchise hatásáról beszélgetett, a Hagridot alakító Robbie Coltrane zokogni kezdett, aminek hatására rajongói is sírva fakadtak.



Miután imádnivalóan visszaemlékezett a varázslatos filmek készítésére, amelyekben ő alakította a szeretett óriás Hagridot, a skót legendának végül meg kellett dörzsölnie a szemét.

Az HBO Maxon, ahol a szereplők többsége újra összejött, meghatottan mondta: "Ez egy korszak vége. Tíz év az életemből. A gyerekeim ezalatt nőttek fel". Robbie, bár a klipben kezd elérzékenyülni, túlságosan is igyekszik mosolyogni, miközben hozzáteszi: "A filmek öröksége az, hogy a gyerekeim generációja majd megmutatja őket a gyerekeinek ... Szóval könnyen lehet, hogy 50 év múlva is megnézik majd ... Én sajnos nem leszek itt ... de Hagrid igen."

A közel kétórás különkiadás során Daniel Radcliffe, Rupert Grint és Emma Watson arról beszélt, hogy Robbie tele volt jókedvvel és örömmel a forgatáson, amikor felidézték a régi emlékeket a Warner Bros. leavesdeni stúdiójában.



A Deadline szerint Robbie a skóciai Larbertben lévő otthona közelében lévő kórházban halt meg. A díjnyertes színész az elmúlt két évben betegséggel küzdött. A férfi 72 éves volt.



Robbie 1950. március 30-án született a skóciai Glasgowban egy orvos és egy tanár fiaként. Miután elvégezte a glasgow-i művészeti iskolát, művészeti tanulmányait az edinburgh-i Moray House College of Education-ben folytatta - számolt be róla a The Hollywood Reporter.