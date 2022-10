Tragédia

Meghalt a Harry Potter-filmek jóságos óriását alakító Robbie Coltraine

Meghalt 72 éves korában a Harry Potter-filmek jóságos óriását, Hagridot alakító Robbie Coltraine skót színész - írta a művész ügynökének pénteki közlésére hivatkozva a brit The Guardian.



Anthony Robert McMillan néven született Glasgow-ban, ott végzett művészeti iskolát, majd festői képességeit kétségbe vonva a színészetre váltott, radikális társulatokban kezdett játszani. A Coltraine művésznevet John Coltraine jazz-zenész tiszteletére vette fel.



Első filmszerepét 1979-ben kapta, ezután filmekben és tévésorozatokban tűnt fel kisebb szerepekben, puszta testméretei is segítettek neki, hogy kitűnjön a tömegből.



A nyolcvanas években egyre többször kapott nagyobb szerepeket, többek között Derek Jarman Caravaggiójában, melyben a kardinálist alakította, vagy Kenneth Branagh V. Henrikében, ahol Falstaffot játszotta.



Háromszor tüntették ki a brit filmes Bafta-díjjal, 1994-ben, 1995-ben és 1996-ban is neki ítélték a legjobb tévészínésznek járó elismerést. Játszott két James Bond-epizódban, az Aranyszem és a Világ nem elég című filmekben.



J. K. Rowling Harry Potter-regényfolyamának megfilmesítésekor az elsők között kérték fel a Roxfort varázslóiskola gondnokának, Rubeus Hagridnak a szerepére. A nyitó epizód, A bölcsek köve 2001-ben debütált, Coltraine a jóságos óriás megformálójaként újabb, fiatal rajongókat szerzett magának.



Coltraine felesége Rhona Gemmel szobrász volt 1999 és 2003 között, két gyerekük született.