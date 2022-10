Kultúra

Kenneth Branagh újabb Hercule Poirot-filmet forgat

Kenneth Branagh újabb Agatha Christie krimiből készít filmet: Poirot ezúttal Velencében nyomoz.



A 20th Century Fox stúdió közleménye szerint az A Haunting in Venice című produkcióban Branagh alakítja Hercule Poirot belga detektívet, a további szerepekben pedig Tina Fey, Jamie Dornan, Michelle Yeoh, Kyle Allen, Camille Cottin, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly, valamint Riccardo Scamarico is látható.



A második világhábrú után Velencében játszódó halloweeni krimiben a már visszavonult Poirot részt vesz egy szeánszon, ám az egyik vendéget megölik, és az egykori mesterdetektív ismét nyomozni kezd, hogy kiderítse, ki volt a gyilkos - számolt be róla a variety.com.



Branagh elmondta, hogy a film az írónő egy kevéssé ismert krimije nyomán készül. A brit színész-rendező korábban A gyilkosság az Orient expresszen és a Halál a Níluson című Christie-regényeket is adaptálta. A Hauting in Venice forgatókönyvét Michael Green írta, a film producere Judy Hofflund, Ridley Scott, Simon Kinberg és Mark Gordon, executive producere pedig Louise Killin és James Prichard.



A forgatás novemberben kezdődik. A felvételek a londoni Pinewood Stúdióban és velencei helyszíneken is folynak majd. A produkciót jövőre mutatják be a mozik.