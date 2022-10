Kultúra

Új filmzenei albuma jelenik meg az Oscar-díjas Hans Zimmernek

Egyebek mellett Az oroszlánkirály, A sötét lovag, a Dunkirk, a Gladiátor és az Eredet filmzenéi is újragondolt változatban hallhatók majd a korongokon. 2022.10.10 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Új filmzenei albuma jelenik meg jövőre Hand Zimmer Oscar-díjas filmzeneszerzőnek - jelentette be a hétvégén kiadója, a Sony Classical.



A kiadó ízelítőül egyúttal közre is adta a dupla lemez első számát, a háromrészes Last Samurai Suite című darabot Az utolsó szamuráj című filmből.



A Hans Zimmer Live című dupla lemez a zeneszerző legnépszerűbb darabjainak új feldolgozásait tartalmazza. Egyebek mellett Az oroszlánkirály, A sötét lovag, a Dunkirk, a Gladiátor és az Eredet filmzenéi is újragondolt változatban hallhatók majd a korongokon.



Zimmer idén nyáron, a koncertturnéján vette fel a filmzenei számokat. Az albumot tíz fellépés műsorából rögzítették, amelyeken a húsztagú The Disruptive Collective elnevezésű zenekarát vezényelte.



Zimmer maga is több hangszeren játszik a felvételeken, amelyen az Odesszai Operazenekar és Kórus is közreműködik.



"Egyszerűen a legjobb albumot akartam elkészíteni. Azt akartam, hogy a zene kicsit máshogy lélegezzen a saját környezetében. Ebben a kalandban a lehető legjobb közreműködő csapat szegődött hozzám" - idézte a zenész-karmestert a Variety.com.



A dupla album március 3-án jelenik meg, és a steraming platformokon is elérhető lesz.



Zimmer egy sor új európai koncertjét is bejelentette: a jövő évre tervezett fellépések dátumait a hanszimmerlive.com honlapon hozta nyilvánosságra. Az április 23-án a németországi Oberhausenben kezdődő koncertturné 15 országot érint, Budapesten június 5-én a Papp László Sportarénában rendezik meg az előadást.