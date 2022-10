Kultúra

Francis Ford Coppola kiválasztotta új filmjének szereplőgárdáját

Coppola több mint húsz évig érlelte magában a Megalopolist, és a csaknem 100 millió dolláros költségvetés nagy részét ő állja. 2022.10.06 04:30 MTI

Francis Ford Coppola kiválasztotta Megalopolis című új filmjének szereplőgárdáját, a forgatás még az ősszel elkezdődik Georgiában - írta Deadline.com.



A szereplőgárdának az Oscar-díjas Dustin Hoffmanon kívül Chloe Fineman, Isabelle Kusman, D.B. Sweeney és Bailey Ives is tagja. A Megalopolis főszereplői Adam Driver, Forest Whitaker és a Trónok harcából ismert Nathalie Emmanuel lesznek. A filmben Jon Voight, Laurence Fishburne, Talia Shire, Shia LaBeouf, Jason Schwartzman, Grace Vanderwaal, Kathryn Hunter, Aubrey Plaza és James Remar is feltűnik.



Coppola több mint húsz évig érlelte magában a Megalopolist, és a csaknem 100 millió dolláros költségvetés nagy részét ő állja. A film történetéről annyit tudni, hogy a közeljövőben fog játszódni egy katasztrófát követően. Róma sorsa kísért egy modern világban, amely képtelen megoldani társadalmi problémáit a politikai ambíciók, a zsenialitás és az ellentétes érdekek epikus történetében.



Coppola a Deadline-nak adott interjújában elmondta: nem aggódik a pénz miatt, az a célja, hogy olyan filmeket alkosson, amelyek évtizedek múlva is vonzzák a nézőket. A Megalopolisszal egy olyan filmet akar létrehozni, amelyről halála után is beszélnek, és amely arra ösztönzi az embereket, hogy elgondolkodjanak arról, miként tehetnék jobbá a társadalmat és az életüket - mutatott rá.