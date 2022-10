Kultúra

Rekord nézőszámmal zárt a Budapest Park

Rekord nézőszámmal zárta szezonját az idén tíz éves Budapest Park. A szórakozóhely és kulturális komplexum koncertjeire mintegy 610 ezer ember volt kíváncsi.



Április közepétől októberig 88 koncertnapon 176 előadó fordult meg a nagyszínpadon. A minden eddiginél több külföldi fellépő között volt mások mellett Billy Idol, a Pet Shop Boys vagy a Deftones - közölte a Park hétfőn az MTI-vel.



Mint írták, a koncerteket monumentális kivetítőkön követhette nyomon a közönség, a kiváló hangminőség érdekében számos újítást vezettek be, és jelentősen csökkent a környezet zajterhelése is. A Fővárosi Közgyűlés a napokban további öt évre, 2027 végéig meghosszabbította a helyszín területhasználati engedélyét.



A nagy befogadóképességgel bíró helyszín a koncertek és afterek tekintetében rekord mennyiségű teltházat (21) könyvelhetett el. Eközben mintegy 60 százalékban kész van a jövő évi programnaptár, és már teltházas a jövő májusi Kispál és a Borz-koncert.



Az újítások közé tartozik a hibrid repohárrendszer bevezetése, ami a korábbiaknál jóval környezetbarátabb és vendégközpontúbb megoldásnak bizonyult.



A tavaszi szezonnyitó segélykoncert teljes jegybevételével, mintegy 4,5 millió forinttal a háború civil károsultjait támogatták a Budapest Bike Maffia, a Magyar Vöröskereszt, a Migration Aid és az UNICEF Magyarország szervezetein keresztül. Az évad során a honlapon keresztül bárki megvásárolhatta az ezer forintos adományt, amelyből további 1,77 milliót gyűjtöttek az előbb említett szervezetek számára. A májusban tartott jótékonysági futás nevezési díjából befolyt 2,35 millió forintot a Pető Intézetnek ajánlották fel.



A Budapest Park idén is helyszínt biztosított a Rainbow Partynak, támogatta az Átrium színházat, a Vesta Home-mal közös Alkoss szabadon elnevezésű pályázattal pedig óvodáknak segített.



Háromszor rendezték meg a Pöttömkert gyerekprogramot, helyet adtak a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ kiállításának, a zenészek ruhatárából kínáltak a szintén jótékonysági vonatkozású Repeat gardróbvásáron, a női civil szervezetek munkáját pedig a Margaret Island Flower Power koncertjén mutatták be.



Bár a szezon a Quimby szombati teltházas koncertjével lezárult, november elején megjelenik a Budapest Park elmúlt tíz évét bemutató képes kötet Backstage címmel a Libri Kiadó gondozásában, decembertől pedig a "téli Parkba", azaz a Jégvilágba várják a korcsolyázni vágyókat.