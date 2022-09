Kultúra

Richter Gedeon tiszteletére emlékérmét bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank

Richter Gedeon születésének 150. évfordulója alkalmából, különleges, csúcsára állított 2000 forint névértékű színesfém emlékérméket bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénteken.



Ugyancsak az évforduló alkalmából Richter Gedeon nevét veszi fel a kőbányai Vaspálya utca egy szakasza, valamint emléktáblát avattak a Kőbányán működő gyógyszergyár telephelye mellett, tisztelegve az 1872-ben született gyógyszerész, gyáralapító emléke előtt.



A jegybank csütörtöki közleménye szerint a modern hazai gyógyszeripar megteremtőjének tiszteletére kibocsátott emlékérméket, amelyek tükörfényes és selyemfényes változatban készülnek, Kereszthury Gábor iparművész tervezte.



Richter Gedeon 1890-től kezdett el gyógyszerészgyakornokként dolgozni, 1895-ben a Budapesti Tudományegyetemen (mai ELTE) szerzett gyógyszerész oklevelet. Felsőfokú tanulmányait követően hazai és nemzetközi tapasztalatokat is szerzett a gyógyszerészet és gyógyszergyártás területén. 1901-ben vásárolta meg első budapesti patikáját, ahol organoterápiás gyógyszereket állított elő. 1907-ben Kőbányán alapította meg a nevét viselő gyógyszergyárat, mely rövid időn belül élvonalbeli nemzetközi gyógyszerszállítóvá vált.



A gyár egyik nagy sikere az 1912-ben szabadalmaztatott lázcsillapító gyógyszerkészítmény volt. Az első világháború kitörésekor, 1914-ben már 24 szabadalom volt a vállalat birtokában. A családi vállalat 1923-ban részvénytársasággá alakult. Szerteágazó nemzetközi kapcsolatait felhasználva, a második világháború idején a gyár már öt világrészre, 70 országra kiterjedő képviseleti hálózattal és tíz külföldi leányvállalattal rendelkezett.



Érdemei elismeréseként Richter Gedeon magyar királyi kormányfőtanácsosi címet kapott. Az 1930-as évekre a Richter Rt. az egyik legjelentősebb magyar külkereskedelmi vállalattá fejlődött.



A tájékoztatóban felidézik: a II. világháború előtti évek zsidótörvényei teljesen ellehetetlenítették Richter Gedeont. 1942-ben megfosztották a vezérigazgatói tisztségétől, tanácsadóként dolgozhatott a saját vállalatánál. 1944 őszén a gyártási tevékenység szinte teljesen megbénult. Bár ekkor külföldre menekülhetett volna, a gyógyszergyár védelmében Budapesten maradt, míg végül a nyilasok meggyilkolták .



Az emlékérmék előoldalán, központi motívumként a gyógyszerész által alapított vegyészeti gyár felülnézeti ábrázolása látható. A központi motívumtól jobbra fent a Richter Gedeon által kifejlesztett, és 1912-től forgalmazott Kalmopyrin eredeti dobozán látható címerábrázolás szerepel. A hátoldalon Richter Gedeon idősebb kori félalakos portréja látható.

A kétezer forintos névértékű színesfém emlékérmék réz (75 százalék) és nikkel (25 százalék) ötvözetből készültek, súlyuk 14 gramm, méretük 28,43 x 28,43 milliméter. Az emlékérmékből összesen 30 ezer darabot bocsátanak ki. A színesfém emlékérme tükörfényes változatából 23 ezer darab, a selyemfényes kivitelből 7 ezer darab készíthető.



Az emlékérmék a rendelkezésre álló készlet nagyságától függően a kibocsátást követő egy évig névértéken vásárolhatóak meg.



A Richter Gedeon Nyrt. csütörtökön azt közölte az MTI-vel, hogy tisztelegve az 1872-ben született gyógyszerész, gyáralapító emléke előtt Richter Gedeon nevét veszi fel a kőbányai Vaspálya utca egy szakasza, a ma is működő gyógyszergyár telephelye mellett. A tájékoztatás szerint az évforduló alkalmából emlékművet is emeltek az utcaszakasz elején. Az utcát és az emlékművet D. Kovács Róbert Antal, a X. kerület polgármestere, Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. igazgatóságának elnöke és Orbán Gábor, a társaság vezérigazgatója avatta fel.



A vállalat a 150. évfordulóra emlékezve dorogi és debreceni telephelyén is emléktáblát állít az alapítója emlékére - közölte a társaság.