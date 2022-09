Kultúra

Visszatér a képernyőre a Golden Globe-gála

A műsort tavaly a sztárok és a tévécsatorna is bojkottálta, miután kiderült, hogy a díjat odaítélő, Hollywoodban akkreditált külföldi tudósítók szövetségének egyetlen fekete tagja sincs, és etikátlan gyakorlatot folytat. 2022.09.21 21:30 MTI

Ismét közvetíti az NBC amerikai televízió a januári Golden Globe díjkiosztó gálát.



A műsort tavaly a sztárok és a tévécsatorna is bojkottálta, miután kiderült, hogy a díjat odaítélő, Hollywoodban akkreditált külföldi tudósítók szövetségének (HFPA) egyetlen fekete tagja sincs, és etikátlan gyakorlatot folytat.



A Golden Globe képernyőre való visszatérését az NBC, a HFPA és a Dick Clark Productions produkciós cég kedden jelentette be. A 80. Golden Globe-gálát 2023. január 10-én rendezik meg, és a műsort az NBC, valamint a Peacock is sugározza.



A Golden Globe az Oscar-gála után a legnézettebb filmes díjátadó műsor volt korábban. A 2021-es gála előtt azonban a Los Angeles Times arról számolt be, hogy a HFPA 87-tagú újságírótestületében egyetlen fekete tag sincs. A cikk megjelenése nagy vihart kavart, a stúdiók, a publicisták és a sztárok közölték, hogy nem vesznek részt a díjátadón, és Tom Cruise visszaadta három Golden Globe-díját.



Az elmúlt másfél évben a HFPA kibővítette és sokszínűbbé tette tagságát, és megreformálta szabályzatát. A szervezet keddi közleménye szerint most szavazó testületük 52 százaléka nő, 19,5 százaléka latin-amerikai, 12 százaléka ázsiai, 10 százaléka fekete és 10 százaléka közel-keleti.



Az NBC üdvözölte a változtatásokat, és ennek fényében ismét műsorra tűzi a díjátadót, amelynek közvetítésére 2018-ban nyolcéves szerződést kötött.



A Golden Globe-gála régóta fontos szerepet játszik a hollywoodi díjszezonban, mivel hidat képez a decemberi bemutatók és az Oscar-díjátadó között, amelyet jövőre március 12-én rendeznek meg.



A Golden Globe-jelöléseket december 12-én jelentik be.



A HFPA-t jelenleg Todd Boehly vezeti, akinek befektetési cége, az Eldridge Industries megvásárolta a Globes-t, és nonprofitból nyereségorientált vállalkozássá alakította. Boehly cége egyben a díjátadót készítő Dick Clark Productions anyavállalata, és ő a díjátadónak otthont adó Beverly Hilton tulajdonosa is.