Brad Pitt először mutatkozott be szobrászként

Brad Pitt kétszeres Oscar-díjas és háromszoros Golden Globe-díjas 58 éves amerikai színész először mutatta be szobrait egy finnországi kiállításon - írta a The Guardian online kiadása kedden.



A színész Nick Cave ausztrál zenész és Thomas Houseago brit szobrász társaságában jelent meg a hétvégén az északi állam harmadik legnagyobb városában, Tamperében, hogy leleplezze első nyilvános művészeti kiállítását a finn Sara Hildén Művészeti Múzeumban.



Pitt szobrait és Cave kerámiasorozatát Thomas Houseago brit művész kiállításának részeként láthatja a közönség - közölte az intézmény.



"Nicknek és nekem új világ ez, ahová először lépünk be. Egyszerűen jó érzés" - hangoztatta Pitt a finn Yle állami televíziónak a megnyitón. A kiállításon kilenc alkotása látható, köztük egy "lövöldözést ábrázoló" gipszöntvény és egy sor házalakú szilikonszobor, amelyeket különböző kaliberű lövedékekkel lőttek át.



Pitt a megnyitón elmondta, hogy a szobrászat számára önreflexió. "Arról szól, hogy kapcsolataimban hol hibáztam, hol vagyok bűnrészes" - fogalmazott, hozzátette, hogy a műveket a "radikális önleltár" hívta életre, "hogy durván őszinte legyek magammal, és számba vegyem azokat, akiket esetleg megbántottam, azokat a pillanatokat, amiket egyszerűen elrontottam".



A színész azután kezdett kerámiával foglalkozni, hogy elvált Angelina Jolie-tól: 2017-ben akár napi 15 órát is eltöltött Houseago Los Angeles-i műtermében. A GQ, férfiaknak szánt amerikai havilapnak augusztusban azt nyilatkozta, hogy mindezt nem művészetnek, hanem egy "magánszámnak, nagyon csendes, nagyon kézzel fogható sportnak" tekinti.



Pitt megjelenése váratlanul érte a finneket, mivel részvételét előzetesen nem jelentették be. Sarianne Soikkonen főkurátor "izgalmasnak és csodálatosnak" nevezte a sztár felbukkanását az Agence France-Presse francia hírügynökségnek. Hozzátette, a világjárvány és Houseago életében történtek hatására döntött úgy a művész, hogy barátait is bevonja első finnországi kiállításába.



Nick Cave ausztrál rockzenész, dalszerző és énekes festészetet tanult a melbourne-i a Caulfield Institute Of Technology Art and Design szakon, mielőtt a zenével kezdett foglalkozni. A kiállításon tizenhét kézzel festett kerámiafigurája látható, amelyek "az ördög életét ábrázolják 17 stációban", utalva a viktoriánus Staffordshire Flatback figurák iránti érdeklődésére, amelyeknek gyűjtője.