Kultúra

Lengyelország a második világháborúban elrabolt hét műtárgy visszaadását kéri Oroszországtól

Lengyelország a második világháború során elrabolt hét műtárgy visszaadását kéri Oroszországtól - jelentette be Piotr Glinski lengyel kormányfőhelyettes, kulturális és örökségvédelmi miniszter szerdán Varsóban.



A kormányfőhelyettes Az üres képkeretek elnevezésű, a háború során a lengyel gyűjteményekből a németek és a szovjetek által elvitt műkincsekre emlékeztető kampány megnyitóján számolt be a Moszkvával szemben emelt újabb visszaszolgáltatási követelményekről.



A varsói Wilanów kastélymúzeumban rendezett sajtóértekezleten Glinski elmondta: a világháború idején a megszállt Lengyelországból az akkori Szovjetunióba több százezer műtárgyat vihettek el. Az orosz múzeumi gyűjtemények és levéltárak elérhetetlensége miatt viszont nehezen meghatározható, hány lengyel műkincs található ma Oroszország területén - tette hozzá.



Megerősítette: Lengyelország eddig diplomáciai úton több mint tízezer műtárgyra vonatkozó 20 visszaszolgáltatási kérelmet továbbított Moszkvának, az orosz kormány viszont eddig egyet sem bírált el.



A hét műtárgyat, nagyrészt vallási tárgyú, régi olasz mesterek műhelyeiből származó festményeket, amelyet most követelnek vissza, a moszkvai Állami Puskin Képzőművészeti Múzeumban azonosították - közölte Glinski.



Aláhúzta: a nemzetközi joggal összhangban Oroszországnak kötelessége visszaszolgáltatni a háború során elrabolt műkincseket, ezek az ügyek nem évülnek el.



Glinski felidézte: Lengyelország 1939. szeptember 1-jei megtámadása után a németek az egyházi, a magán- és közgyűjtemények "megtervezett és szisztematikus fosztogatását hajtották végre", az 1939. szeptember 17-ei szovjet megtámadást követően viszont úgynevezett trófeagyűjtők is bevonultak Lengyelországba. Ezek szovjet műértőkből álltak, "pontosabban szólva tolvajokból, akik műalkotások rablásával foglalkoztak" - jelentette ki a politikus.



Az üres képkeretek nevű kampányról a kormányfőhelyettes elmondta: Lengyelország a második világháború során a legnagyobb károkat szenvedett az összes érintett ország közül, mégpedig a kultúra és a szépművészet terén is. "Sok lengyel múzeumban mindmáig üres keretek találhatók, amelyek a háborús veszteségeinket jelképezik" - tette hozzá.



Bejelentette: a kampány során a veszteségekre emlékeztető táblákat helyeznek el tizenkét lengyelországi múzeumban.



A második világháború utáni becslések szerint a lengyel gyűjteményekből az állomány több mint fele, megközelítőleg 516 ezer műtárgy tűnt el, ezek egy része megsemmisült. Kizárólag a német támadás következtében elszenvedett lengyel károkról szóló, szeptember 1-én bemutatott lengyel parlamenti bizottsági jelentésben 19,3 milliárd zloty (1,6 ezermilliárd forint) összegben jelölték meg a kulturális javak (múzeumok, műtárgyak, műemlékek) veszteségeit.

Lengyelország 2015 óta több mint ötszáz, a második világháborúban eltűnt műtárgyat nyert vissza. A Glinski irányította tárca által összeállított, folyamatosan bővülő adatbázisban jelenleg mintegy 63 ezer keresett, a háború idején eltűnt műtárgy szerepel.