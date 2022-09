Kultúra

Könyvkölcsönző automatát adtak Budapesten az OIK-ban

Éjjel-nappal működő könyvkölcsönző automatát adtak át hétfőn Budapesten, az Országos Idegennyelvű Könyvtár (OIK) épületében; a magyar fejlesztésben készült automata alkalmas az olvasók által előrendelt könyvek vagy más dokumentumok kiadására és visszavételére.



Az OIK épülete bejáratánál található automata kiegészíti a szakszerű könyvtárosi tevékenységet, az online, előre megrendelt könyveket a nap bármely szakában olvasójeggyel és PIN-kóddal lehet kikölcsönözni - hangsúlyozta Rózsa Dávid, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) főigazgatója.



"Adódhat olyan élethelyzet, hogy a nyitvatartási időben nem tudjuk visszavinni a lejárt könyveket, az automata segítségével azonban ezt bármikor meg lehet tenni" - mondta, hozzátéve: Debrecen, Nyíregyházán és Kaposváron már létesültek ilyen automaták, az ismert adatok szerint ezrek élnek ezzel az olvasóbarát szolgáltatással.



Kitért arra is, hogy az OIK tavaly december óta része az OSZK-nak, a szakkönyvtár a magyarországi nemzetiségek információ-és dokumentumellátásnak központja, emellett gyűjti az eredeti nyelvű világirodalmi, nyelvészeti és külföldi zenei dokumentumokat, az intézmény egyedülálló zenei gyűjteménnyel rendelkezik. Rendszeresen szerveznek koncerteket, felolvasóesteket, könyvbemutatókat és más kulturális programokat. A magyar olvasók mellett a fővárosban élő külföldiek közül is sokan keresik fel a könyvtárat.



Hoppál Péter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára arról beszélt, hogy a koronavírus-járvány az elmúlt években nagymértékben megváltoztatta a könyvtárhasználati szokásokat is, az intézményeknek kreatívan kellett megoldaniuk ezt a helyzetet, hogy versenyben tudjanak maradni. Ennek a kihívásnak az egyik eredménye a magyar fejlesztésben létrejött könyvautomata, amely a fővárosban elsőként biztosítja 24 órában a hozzáférést az olvasóknak a dokumentumokhoz - mondta, kiemelve: reményei szerint az automata működése növeli az olvasókör számát.

"Felgyorsult világunk és a digitalizáció ellenére a műveltséget, a tudást, a kultúrát nem engedjük elenyészni" - hangsúlyozta, kiemelve: a megfogható könyv olyan élmény, amelyet nem lehet digitálisan helyettesíteni. A kényszerszülte fejlesztés sok mindenkinek a hasznára válhat - tette hozzá.



Az államtitkár szerint a 21. század könyvtára a múlt és jelen találkozása, a könyvtárszakma feladata és felelőssége beemelni a technika adta lehetőségeket a szolgáltatásba, így a hagyomány, a közösségformálás, a nevelés, oktatás és a támogató küldetés egyszerre tud érvényesülni napjainkban is - hangsúlyozta.



A könyv és az olvasás jelentősége megkérdőjelezhetetlen- hangsúlyozta Balogh-Madár Emese, az V. kerület Belváros-Lipótváros alpolgármestere hozzátéve: az olvasás elgondolkodtat, táplálja a fantáziát és kapcsolódási pontokat teremt az emberek között.



Az alpolgármester szerint a könyvkölcsönző automata kiváló példa arra, hogy az olvasás mindig tud alkalmazkodni az aktuális kor elvárásaihoz, megőrizve a rá jellemző klasszikus értékeket. Beszélt arról is, hogy a kerületben közösségi könyvtárak működnek, a Károlyi-kertben POKET-automata is helyet kapott.