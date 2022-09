Kultúra

Különdíjat és kitüntetést is kapott egy magyar film Várnában

A Legjobb tudásom szerint egy nemi erőszak felderítését meséli el az áldozat férjének szemszögéből, aki az egymásnak ellentmondó vallomások között maga is elbizonytalanodik felesége igazát illetően.

A zsűri különdíját és a Bolgár Filmművész Egyesület kitüntetését is megkapta Lőrincz Nándor és Nagy Bálint Legjobb tudásom szerint című filmje a Love Is Folly Filmfesztiválon Várnában - tájékoztatta a Nemzeti Filmintézet (NFI) az MTI-t csütörtökön.



A közlemény szerint a filmintézet elsőfilmeseket támogató Inkubátor Programjában készült Legjobb tudásom szerint egy nemi erőszak felderítését meséli el az áldozat férjének szemszögéből, aki az egymásnak ellentmondó vallomások között maga is elbizonytalanodik felesége igazát illetően.



A kritikusok által a tavalyi év egyik legjobb mozifilmjének tartott alkotás az olaszországi Riviera Filmfesztiválon és a Temesvári Közép-Európai Filmfesztiválon is a legjobb film díját nyerte meg korábban, a főszereplő Hámori Gabriella pedig megrendítő alakításával kiérdemelte a legjobb színésznő díját a júniusi Magyar Mozgókép Fesztiválon - idézték fel a közleményben.



Lőrincz Nándor és Nagy Bálint első mozifilmje az M&M Film és a Partnersfilm koprodukciójában készült. A forgatókönyvet Lőrincz Nándor írta, az operatőr Nagy Bálint, a vágó Gothár Márton, a zenét Fodor Attila készítette. A további szerepekben Bodolai Balázs, Fenyő Iván, Menszátor Héresz Attila, Jakab Juli, Borbély Alexandra, Gáspár Tibor és Máhr Ági látható.



Bulgáriában, a Fekete-tenger partján fekvő Várnában 1993 óta rendezik meg a Bolgár Filmközpont szervezésében a Love Is Folly nemzetközi filmfesztivált.



Az idei eseményen mintegy 90 alkotást láthatott a közönség az elegáns nyaralóvárosban tartott filmünnepen az elmúlt héten - áll a közleményben.