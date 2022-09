Kultúra

New York város lopott műkincseket szolgáltatott vissza Olaszországnak

Az 58 darab műkincs között volt egy Kr. e. 200 körüli időszakból származó Pallasz Athéné márványfej is, amelynek értéke önmagában 3 millió dollár.

Összesen 19 millió (7,7 milliárd forint) dollár értékű lopott műkincseket szolgáltatott vissza Olaszországnak a New York-i főügyész - írta szerdán a BBC.



Az 58 darab műkincs között volt egy Kr. e. 200 körüli időszakból származó Pallasz Athéné márványfej is, amelynek értéke önmagában 3 millió dollár. A lopott régiségek magángyűjtők és múzeumok gyűjteményéből kerültek elő. Huszonegy tárgy a New York-i Metropolitan Múzeumból kerül vissza Olaszországba.



A New York-i ügyészség tájékoztatása szerint több csempészt is elítéltek már, akik egy Olaszországot lefedő hálózatot használva lopták el a műkincseket őrizet nélküli helyszínekről. A tárgyakat aztán az Egyesült Államokban Michael Steinhardt amerikai milliárdosnak adták el.



Steinhardt ellen 2017-ben indult vizsgálat, amely során megállapították, hogy a vagyonos pénzügyi befektető fosztogatásból, különböző országokból származó műkincseket halmozott fel New York-i otthonában. Tavaly egész életére eltiltottak a régiségvásárlástól, és arra kötelezték, hogy adjon vissza 180 illegálisan megszerzett, több mint 70 millió dollár értékű műkincset. Az ügyészség szerint az amúgy filantrópként ismert Steinhardt által vásárolt régészeti leletek közül sokat polgárháborúk és felkelések idején csempésztek ki származási országukból, köztük Szíriából, Izraelből, Görögországból, Egyiptomból, Olaszországból és Törökországból.



New York városa idén már 66 millió dollár értékben adott vissza elrabolt tárgyakat különböző országoknak. A hatóságok éveken át dolgoztak a műkincscsempészek leleplezésén és a lopott tárgyak helyének felderítésén.