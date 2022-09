Kultúra

X-Faktor: Bodrogi Gyula büszke az unokájára, de félti is őt

Szombat este elkezdődött az X-Faktor idei évada, az első válogatón Bodrogi Gyula 17 éves unokája, Bodrogi Enikő is a mentorok elé állt. "Gyönyörűen énekeltél, volt lelke a produkciónak, én meg is hatódtam" - fogalmazott Puskás Peti a később négy igennel jutalmazott előadás után.



A műsor után a Blikk megkereste Bodrogi Gyulát, aki elárulta, büszke az unokájára, de félti is őt.



"Néztük a műsort, és nagyon tetszett a produkciója, szerintem jól sikerült! Jó volt látni, hogy a mentoroknak és a közönségnek is elnyerte a tetszését. Korábban is hallottam már őt énekelni, szerintem csodálatos lenne, ha Enikő azzal foglalkozhatna, amivel szeretne. Mindentől féltem őt, természetesen attól is, hogy ha ismertté válna, milyen megpróbáltatások elé állítaná a szakma, de ezt előre úgysem lehet tudni, és eszem ágában sincs akadályozni a kisunokám álmait. Én csak abban reménykedem, hogy mind valóra válnak" - mondta el a lapnak a színművész.