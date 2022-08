Programajánló

A legújabb magyar mozik mellett Enyedi Ildikó filmjeit is vetítik Nagyváradon

A legújabb magyar filmek mellett Enyedi Ildikó filmjei is szerepelnek a Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) szeptember elején zajló nagyváradi programjában - közölte kedden az Agerpres hírügynökség.



A szeptember 2-a és 4-e közötti TIFF Nagyvárad első napján mutatják be Grosan Cristina első mozifilmjét: A legjobb dolgokon bőgni kell címűt, mely a Szarajevói Filmfesztivál versenyprogramjában debütált.



Ekkor lesz látható a háromszoros olimpiai bajnok vívóról, Szilágyi Áronról szóló Egy mindenkiért című dokumentumfilm, Muhi András Pires alkotása is.



Először vetítik Nagyváradon Fazekas Máté Kilakoltatás című szatirikus filmjét és a fesztivál zárónapján lehet megnézni Kis Hajni Külön falka című alkotását is.



A TIFF Nagyvárad szervezői a többszörös díjnyertes rendező, forgatókönyvíró és producer Enyedi Ildikó munkásságát idéző visszatekintést is beiktattak a programba. Az én XX. századom felújított változata, valamint a Testről és lélekről című film mellett a rendező új alkotását, a tavalyi cannes-i filmfesztiválon bemutatott A feleségem történetét is vetítik Nagyváradon. A TIFF Nagyvárad teljes programja a https://oradea.tiff.ro/ oldalon böngészhető.