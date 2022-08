Kultúra

A szolidaritás jegyében 'ukrán napot' rendeznek a Velencei Filmesztivál alatt

A jövő héten kezdődő 79. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon az Ukrajnával és az ukrán művészekkel vállalt szolidaritás jegyében "ukrán napot" szerveznek.



A szeptember 8-ra tervezett eseményen Jaroszlav Melnyik, Ukrajna olaszországi nagykövete és természetesen a filmesek is megszólalnak majd - jelentette be szerdán a fesztivál szóvivője.



A Lidón megrendezett fesztiválon ukrán filmek is szerepelnek majd: a közönség a Horizontok versenyprogramban láthatja az Antonio Lukics rendezésében készült Luxemburg Luxemburg és versenyen kívüli vetítésen a Freedom on Fire: Ukraine's Fight for Freedom (Szabadság lángokban: Ukrajna küzdelme a szabadságért) című Jevgenyij Afinejevszkij rendezte filmet.



Az ukrán napon az érintettek beszámolnak majd arról, hogy a február 24-én Ukrajna ellen indított orosz háború hogyan változtatta meg az ukrajnai filmesek helyzetét, milyen kihívásokkal kell szembenézniük, és bemutatják a finanszírozásra váró új produkciókat is.



A Velencei Filmfesztivál művészeti igazgatója, Alberto Barbera nyitja majd meg azt a panelbeszélgetést, amelyen Jaroszlav Melnyik ukrán nagykövet és Marina Kudercsuk, az ukrán Nemzeti Filmintézet vezetője mellett a két ukrán filmrendező, Antonio Lukics és Jevgenyij Afinejevszkij is részt vesz - számolt be róla a The Hollywood Reporter.



A filmfesztivált idén augusztus 31. és szeptember 10. között rendezik meg.