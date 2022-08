Kultúra

Szia, Életem! - Csütörtöktől a mozikban Rohonyi Gábor vígjátéka

Csütörtöktől látható a mozikban Rohonyi Gábor Szia, Életem! című játékfilmje. A Thuróczy Szabolcs főszereplésével készült vígjáték egy apa és fia történetét meséli el.



A Szia, Életem! társrendezője, Vékes Csaba forgatókönyve a szerző saját tapasztalataiból merítve kerekített - időnként a valóság határait átlépő - történetet az apává válás folyamatáról - közölték a készítők az MTI-vel.



A filmben Thuróczy Szabolcs egy olyan írót alakít, akinek csillaga leáldozóban, kiadójától tíznapos ultimátumot kap egy új kézirat leadására. Ekkor azonban betoppan hozzá volt barátnője, és lepasszolja neki közös gyermeküket, akit az író addig nem is ismert.



Az eddig kizárólag csak magával foglalkozó apa élete gyökeresen megváltozik. Elkezdi a fiával való kapcsolatát egy mesében feldolgozni, a vele szerzett friss élményeit készülő művébe beépíteni. Ám a közös történetük végét apa és fia nagyon másképp képzeli el.



A Thuróczy Szabolcs által játszott író mellett a történet másik főszereplőjét, a férfi óvodáskorú gyerekét a kétszáz jelentkező közül kiválasztott Pásztor-Várady Mór játssza el; Kovács Patrícia a gyerek anyját, Básti Juli kíváncsi szomszédasszonyt, Scherer Péter filmproducert, Mucsi Zoltán szigorú kiadóvezetőt, Tasnádi Bence haszonleső sztármenedzsert, Pálmai Anna vagány taxisofőrt, míg Elek Ferenc egy mindig segítőkész orvost alakít.



A Filmsquad által forgalmazott vígjáték rendezője Rohonyi Gábor, operatőre Szatmári Péter, producerei pedig Major István, Geszti Péter, Ditz Edit és Roskó Gábor.



A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült film az idei Magyar Mozgókép Fesztiválon mutatkozott be a közönségnek, Thuróczy Szabolcsot a legjobb férfi főszereplő kategóriában Magyar Mozgókép Díjra is jelölték.