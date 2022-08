Augusztus 20.

MTÜ: kulturális kikapcsolódást is ígér az ünnepi hétvége

Míg a Bálnában a hazai designé, addig a Nehru-parton az irodalomé lesz a főszerep: a Művészkertben szerzői esteket, felolvasó színházi előadásokat és koncerteket is szerveznek. 2022.08.18 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Divat & Design Fesztivál workshopokkal, előadásokkal, tematikus sétákkal és pop-up üzletekkel várja az érdeklődőket az augusztus 20-ai hétvégén. Míg a Bálnában a hazai designé, addig a Nehru-parton az irodalomé lesz a főszerep: a Művészkertben szerzői esteket, felolvasó színházi előadásokat és koncerteket is szerveznek.



Nemes Nagy Ágnes születésének 100. évfordulója alkalmából zenés felolvasószínházzal várja az érdeklődőket Ugron Zsolna, Hegedűs Bori, Tempfli Erik és Balla Eszter. A Petőfi200 produkcióban pedig Tasnádi Bence és Mészáros Blanka színművész idézi meg a költő-forradalmár és Szendrey Júlia szerelmét, Zságer Balázs zenei közreműködésével - áll a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében.



Mint írják, a kortárs hazai irodalom egyik legnépszerűbb próza- és forgatókönyvírójának, Bereményi Gézának a szövegei Hrutka Róbert és Für Anikó tolmácsolásában lesznek hallhatók. A közönség mindemellett Háy Jánossal, Kepes Andrással és Tolnai Ottóval is találkozhat a Duna-parton, a koncertek között pedig megtalálható a Szabó Balázs Bandája, valamint fellépnek a Lázár tesók, a Platon Karataev és Ohnody.



Két filmpremier is látható lesz a Művészkertben. A Frici & Aranka című alkotás a 19. század eleji Budapestre repíti vissza a nézőket, a pezsgő fővárosi életet és a virágzó kávéházi kultúrát Karinthy Frigyes és Böhm Aranka szerelmén keresztül idézi meg. A Külön falka című kisjátékfilm, amely elnyerte az idei Magyar Mozgókép Fesztivál fődíját, a börtönviselt apa és kislánya egymásra találását mutatja be. A Művészkert házigazdája Juhász Anna irodalmár lesz - áll a közleményben.



Mint írják, a Bálnában a divaté és a designé lesz a főszerep. Augusztus 20-án és 21-én változatos programokkal várják a látogatókat, akik kézműves foglalkozásokon, fenntarthatósági programokon, valamint figyelemfelkeltő kerekasztal-beszélgetéseken vehetnek részt. A workshopokon a gyerekek és a felnőttek is megismerkedhetnek a hazai divat- és formatervezőkkel. Az előadásoknak, beszélgetéseknek köszönhetően közvetlenebb kapcsolat, valódi párbeszéd alakulhat ki a szakmában dolgozók és a hazai designipar iránt érdeklődők között - áll a közleményben.