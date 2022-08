Kult

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin kézfogós fotóját tépte szét a Sziget ukrán fellépője

Alina Pash, napjaink egyik legizgalmasabb ukrán rappere megígérte, hogy különleges fellépéssel készül a Szigetre és valóban így is lett.



Hétfő délutáni koncertjének fele tulajdonképpen kőkemény politikai kiállás volt Oroszországgal szemben - írja a Telex.



A zenész az Európa Színpadon széttépett egy fotót, amelyen Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin fogott éppen kezet, a koncert előtt azt skandáltatta a több száz fős közönséggel, hogy "Shame on Russia!".



Majd a koncert további részeiben képeket vetítettek a kivetítőn a lebombázott Mariupolról, sebesült gyermekekről, lebombázott épületekről. A koncertek pedig volt egy olyan pontja, ahol fiatal ukránok videóüzeneteit játszották le.



"Táncoltam veletek a Kaiser Chiefsre, és zokogtunk Mando Diao dalaira is, akik a szíriaiaknak szentelték dalaikat. Ahelyett, hogy veled táncolnék a nagyszínpad előtt, most katonai egyenruhát keresek fiaink és lányaink számára. Nap mint nap látom azokat a híreket, amelyekben Orbán Putyint és bűnözői rezsimjét támogatja. Ezt a háborút mi, ukránok biztosan megnyerjük, ti pedig, magyarok, úgy vonulhattok be a történelembe, mint az egyetlen európai ország, amely támogatja a gonoszt, támogatja Putyint és a bűnöző oroszokat" - mondta a 37 éves Tanya nevű nő, aki 2008-ban járt először a Szigeten.



Az ukrán zenész a koncert előtt problémának tartotta, hogy a fesztiválon orosz előadók is felléphettek, ezért komolyan fontolgatta, hogy lemondja a szigetes koncertjét, de végül arra jutott, hogy nagyobb veszteség lenne Ukrajnának, ha hiányozna az ország hangja egy ekkora fesztiválról, miközben az oroszokét lehet hallani.