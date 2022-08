Kultúra

Visszaad Nigériának 72 műtárgyat egy londoni múzeum

A londoni Horniman Múzeum közölte, hogy 72, a mai Nigéria területéről, az egykori Benini királyságból származó műtárgy tulajdonjogát a nigériai kormányra ruházza át. 2022.08.14 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A műkincsek között szerepel 12 rézplakett - úgynevezett benini bronz -, egy rézkakas és egy kulcs a királyi palotához. Visszaadásukra a nigériai Nemzeti Múzeumi és Műemléki Bizottság (NCMM) januári kérését követően kerül sor - közli a BBC.



A London délkeleti részén található múzeum azt állítja, hogy konzultált a látogatókkal, valamint diákokkal, örökségvédelmi szakemberekkel, valamint nigériai és brit művészekkel is egyeztettek.



A műtárgyakat 1897-ben, egy brit katonai betörés alkalmával rabolták el Benin városából. A múzeum elnöke, Eve Salomon szerint "erkölcsös és helyénvaló" volt a tárgyak visszaszolgáltatása.



Az elmúlt években egyre nagyobb politikai nyomás nehezedett az európai kormányokra és múzeumokra, hogy adják vissza az elrabolt műtárgyakat. A visszaadott értékek között elefántcsont-faragványok is vannak.



Eve Salomon elmondta: egyértelműnek tűnik, hogy ezeket a tárgyakat erőszakkal szerezték meg, és a külső konzultáció is alátámasztotta azt a véleményüket, hogy erkölcsileg is célszerű visszaadni azokat Nigériának.



A Horniman gyűjteményéből származó tárgyak csak néhány azok közül, amelyeket az elmúlt hónapokban nyugati múzeumokból visszaszolgáltattak Nigéria számára.



A múlt hónapban a cambridge-i Jesus College és az Aberdeeni Egyetem egy kakasszobrot és egy oba (a királynak megfelelő uralkodó) fejszobrát adta vissza.



A német hatóságok is több mint 1100 műtárgyat adtak vissza a nyugat-afrikai országnak.



Az NCMM szerint a felbecsülhetetlen értékű szobrok egy részét a benini nemzeti múzeumban fogják tárolni, amint azt kibővítik, másokat pedig a lagosi múzeumban.



A BBC hozzáfűzi: a British Museum rendelkezik a világ legnagyobb beninibronz-gyűjteményével. A British Museum működéséről szóló 1963-as törvény és az 1983-as nemzeti örökségről szóló törvény megakadályozza, hogy véglegesen visszaszolgáltassák ezeket a műtárgyakat.