Kult

Jön a Különben dühbe jövünk remake-je

A 444 írta meg, hogy augusztus 24-én a Netflix új olasz vígjátékok mutat be Altrimenti ci arrabbiamo címmel, ami az 1974-ben Bud Spencer és Terence Hill főszereplésével megjelent, azonos című Különben dühbe jövünk remake-je lesz.



A hónap végén debütáló friss változat egy 25 éve elhidegült testvérpárról szól, akik megküzdenek a helyi maffiával, és megpróbálják megkaparintani apjuk homokfutóját, mindezt egyébként az eredeti film szintén legendás dallamaira. Nemrég trailer is befutott az olasz vígjátékhoz, amelynek két főszereplője Edoardo Pesce és Alessandro Roja.



Az 1974-es, eredeti változat volt az első Spencer-Hill film, amit a magyar mozikban bemutattak a párostól. Annak ellenére, hogy 1978-ban megjelent egy ...és megint dühbe jövünk című film is Spenceréktől, az nem az 1974-es film folytatása volt, csupán a magyar fordítók adtak neki hasonló címet.