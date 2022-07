Gyász

Elhunyt DJ Splash,

Hosszan tartó súlyos betegség után 53 éves korában elhunyt Zoltán Péter, a Petőfi Rádió dj-je, vagy ahogy a hallgatók ismerték, Peter Sharp - közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája pénteken az MTI-vel.



A dj a kilencvenes évektől sorra kapta a rezidensi felkéréseket, népszerűségét 1998-ban kezdődött rádiós pályafutása tovább növelte. Hosszú éveken át tagja volt a Petőfi Rádió csapatának, 2016 májusától az esti mixműsor vezető dj-je volt.



Zoltán Péter zenészcsaládból származott, édesapja a Benkó Dixieland Bandben trombitált. Nyolcéves korától zeneiskolában tanult zongorázni. Eleinte csak klasszikus zenével foglalkozott, a konzervatóriumot is ezzel kezdte: zeneszerzés és zongora tanszakon tanult. A tanulás mellett 17 éves korától szervezte saját estjeit.



1990-től sorban kapta a rezidensi felkéréseket, előbb az Excaliburtól, majd a siófoki Palace Dance Clubtól, a Közgáz DC-től, a High Life-tól, emellett rendszeresen játszott a Flörtben is. Számos híres márka dj-arca volt, járta az ország legjobb klubjait, a kilencvenes évek második felére rengeteg rajongója volt országszerte.



Technikai tudását mutatja, hogy már 1993-ban négy Technics lemezjátszóval dolgozott egyszerre, egy évre rá pedig második lett a budapesti DMC-n, a lemezlovasok technikai versenyén.



1998-tól a budapesti Roxy, 2001-től a Radio DeeJay műsorvezetőjeként dolgozott. 2003-ban a budapesti Fat Mo's pénteki rezidense volt, ahol r'n'b slágereket játszott a közönségnek. Ekkor lett a TV2 zenei főszerkesztője, valamint a bécsi P3 Club és a nizzai the Club házigazdája.



2009-ben saját stúdiót és kiadót alapított a Pump brand részeként, ennek újabb szegmense lett a Pump Session Live című műsor és a Pump Weekend. Előbbi a hazai OneMusic Radióban indult, utóbbit átvette a DI.FM, a KISSFM, a Proton, valamint a LastFM, de pörgetett a budapesti Rádió 1-en is. Három éven át heti talkshow-ja volt a Lounge Radióban (későbbi Code FM). 2011-ben a Playa del Ingles-i Ministry of Sound klub rezidense lett, miután partysorozatot bonyolított le Gran Canarián.



2012-ben megnyerte a TV2 Megasztár remixversenyét, 2013-ban Pioneer Dj, valamint a budapesti Liget Aréna pénteki és Liget Deep szombati rezidense, NiteRise Dj, a Rise FM szombat esti műsorának vezetője volt. Peter Sharp 2016 májusától lett a Petőfi Rádió esti mixműsorának rezidens dj-je.



Az M2 Petőfi TV pénteken, a 20 óra 10 perckor kezdődő Friss című élő műsorban idézi fel a dj munkásságát. A Petőfi Rádióban is megemlékeznek a népszerű dj-ről: pénteken és szombaton 23 órától Peter Sharp-mixeket hallhatnak. Legjobb mixeiből készítenek egy összeállítást is, amelyet közzétesznek a rádió Soundcloud-oldalán.