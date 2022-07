Programajánló

Augusztus 20. - Több száz program az idei Szent István-napon

Húsznál is több helyszínen több száz program várja az érdeklődőket az államalapítás ünnepe alkalmából, a Szent István-nap rendezvényein augusztus 18-21. között Budapesten. 2022.07.28 13:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az idei ünnepre is családi és gyermekprogramokkal, könnyű- és komolyzenei koncertekkel, valamint hagyományos magyar ízek bemutatójával készülnek a szervezők.



A Magyar Turisztikai Ügynökség hétfői közleménye szerint a Retro Tabán fellépői között a magyar rockélet klasszisai, többek között Deák Bill Gyula, Nagy Feró és a Beatrice, Hevesi Tamás, Török Ádám és a Mini, a Takács Tamás Dirty Blues Band, valamint az EDDA Művek kapnak helyet.



A Road Movie Live Műegyetem rakparti helyszínén a fiatalabbakat várják az Ivan & the Parazol, a Kaukázus, a Bohemian Betyars, a Hiperkarma és a Kelemen Kabátban koncertjével. A Szabadréten a legjobb DJ-ké és az elektronikus zenéé lesz a főszerep, amíg az Utcazene Fesztiválon elsősorban külföldi előadók zenélnek.



A programok gerincét a hagyományos állami események adják: az augusztus 20-ai ünnepnap programja a zászlófelvonással és a Szent István-napi díszünnepséggel kezdődik, ezt követően láthatják az érdeklődők a Magyar Honvédség légi parádéját, a Kapisztrán téren pedig különleges hadászati bemutatókat és kiállítást.



A hagyományos hadi technológiák rajongói megtekinthetik az 1927-ben épült Pannónia hajót, és az eredetileg 1938-ban megépített, ikonikus Aranyvonatot. A Városok sétányán 348 magyar város zászlóinak, megyéinek, valamint a történelmi Magyarország 102 városának látványos installációi lesznek láthatók, míg a Sporthősök programsorozatban ikonikus magyar sportolókat mutatnak be.



A hagyományos fogások kedvelőit a Magyar Ízek Utcája és a Csárdafesztivál várja, míg az ínycsiklandó street foodokat a Food Truck Show standjainál lehet majd megkóstolni.



Mint írják, a rendezvény tavalyi sikerére való tekintettel újra megrendezik a Divat&Design Fesztivált a Bálnában, ahol a látogatók a legrangosabb magyar tervezőkkel találkozhatnak, kipróbálhatják kézügyességüket a kézműves foglalkozásokon, valamint fenntarthatósági programokon és figyelemfelkeltő kerekasztal-beszélgetéseken is részt vehetnek. A Nehru-parton idén is megnyitja kapuit a Művészkert, ahol egyedi zenei produkciók, filmvetítések és érdekes beszélgetések várják az irodalom és a kultúra iránt érdeklődő közönséget.



A városligeti Varázsliget is izgalmas programokat kínál, a népi kultúra szerelmesei pedig idén is ellátogathatnak a Mesterségek Ünnepére.



Klasszikus zenei koncertekkel a Gellért-hegyi Panoráma Classical színpadán várják a közönséget, míg Vigadó téri Operett Korzón operettslágerek csendülnek fel.



A Szent István-nap rendezvényeinek csúcspontja idén is az augusztus 20-ai tűzijáték lesz - áll a közleményben.