Bűnügy

Lelőtték az Esküdt ellenségek krimisorozat egyik stábtagját forgatás előtt

Lelőtték az Esküdt ellenségek (Law & Order) című amerikai krimisorozat stábjának egyik tagját kedden New Yorkban, a legújabb epizód forgatása előtt.



A 31 éves férfi autóban ülve a kiürített pakolóhelyeket őrizte a brooklyni Greenpoint negyedben, amikor hajnalban egy ismeretlen feltépte a kocsi ajtaját és több lövéssel végzett vele. Szemtanúk egy kapucnis pulóvert viselő, vékony, alacsony férfit láttak elsietni a helyszínről.



Az NBC tévétársaság megerősítette, hogy a lelőtt férfi a stáb tagja volt. Az ismeretlen indítékból elkövetett gyilkosság miatt az aznapi forgatást lefújták.



Greenpointban a több évtizede futó bűnügyi sorozat legújabb alsorozata, a Law & Order: Organized Crime harmadik évadjának új epizódját forgatják, amely a tervek szerint ősszel kerül adásba.



Ebben a brooklyni kerületben gyakori a filmforgatás, mert több tévéstúdió is van a környéken. Az amúgy is szűkös parkolóhelyek forgatás miatti lezárása sokszor okoz bosszúságot a helyi lakosoknak - jegyezte meg a dpa, anélkül, hogy bármiféle összefüggést feltételezne a brutális gyilkosság és a parkolóhelyek lezárása között.



Az Organized Crime című alsorozat főszereplője Christopher Meloni, aki Elliot Stabler nyomozóként egy drámai személyes veszteség után visszatér a New York-i rendőrséghez, hogy felvegye a harcot a szervezett bűnözéssel. A széria első epizódját tavaly áprilisban mutatta be az NBC.