Híresség

A szexuális erőszakkal vádolt Kevin Spacey a bíróságon ártatlannak vallotta magát

Kevin Spacey Oscar-díjas amerikai színész jövőre bíróság elé áll Londonban, miután csütörtökön ártatlannak vallotta magát a csaknem két évtizedre visszanyúló szexuális bűncselekmények vádjában.



Spacey-t öt bűncselekménnyel vádolják Nagy-Britanniában: négyszer érintéssel elkövetett szexuális erőszakkal, valamint egy súlyosabb vádpontban, mely szerint beleegyezés nélkül szexuális aktusra kényszerített egy férfit.



A 62 éves, szemüveget és világoskék öltönyt viselő amerikai színész és producer világosan kijelentette, hogy "nem bűnös", amikor a londoni Old Bailey központi büntetőbíróságon az egyes vádpontokról megkérdezték.



A húszperces meghallatást követően 2023. június 6-ra tűzték ki ügyének tárgyalását, amely a bíró szerint 3-4 hétig tarthat majd.



A színész óvadék nélkül, szabadlábon védekezhet.



A szexuális zaklatásért, ha bűnösnek találják, hat hónap börtönbüntetésre vagy pénzbüntetésre számíthat, a súlyosabb bűncselekményért viszont akár életfogytiglani börtön is kiszabható.



A vádpontokban szereplő szexuális zaklatási esetek 2005 márciusa és 2013 áprilisa között történtek Londonban és Gloucestershire-ben. A sértettek között egy 40-es éveiben járó férfi és két 30-as éveiben járó férfi szerepel a dokumentumokban.



A jelzett időszakban Spacey a londoni Old Vic színház művészeti igazgatója volt.



Az egykor Hollywood egyik legnagyobb sztárjának számító, kétszeres Oscar-díjas Spacey szinte eltűnt a nyilvánosság elől, mióta öt évvel ezelőtt szexuális visszaéléssel vádolták meg.



A botrány kirobbanása után kitették a Kártyavár című népszerű Netflix-sorozatból, és A világ összes pénze című filmben Christopher Plummerrel újraforgatták a jeleneteit.



Spacey ügyvédje, Patrick Gibbs korábban közölte: ügyfele minden ellene felhozott vádpontban ártatlan. Hozzátette: Spacey azért tért vissza Londonba, hogy bizonyítsa ártatlanságát, és folytatni tudja életét.