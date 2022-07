Gyász

Meghalt a James Bond-téma zeneszerzője

Monty Norman brit zeneszerző, aki leginkább az ikonikus James Bond-téma megzenésítésével vált ismertté, 94 éves korában hétfőn elhunyt - derül ki a hivatalos honlapjára feltett közleményből.



"Szomorúan osztjuk meg a hírt, hogy Monty Norman 2022. július 11-én rövid betegség után elhunyt" - áll a közleményben.



A Monty Noserovitch néven született Normant 1962-ben Albert "Cubby" Broccoli producer bízta meg, hogy írja meg az első James Bond-film, a "Dr. No" zenéjét. Kompozícióját, amelyet eredetileg VS Naipaul "Egy ház Mr. Biswasnak" című regényének tervezett zenei adaptációjához írt, mind a 25 filmben felhasználták, amelyben a fiktív brit szuperkém szerepel.



Míg Norman írta a Bond-témát, a producerek egy másik zeneszerzőt, John Barryt bízták meg, hogy hangszerelje át és alkalmazza további közel egy tucat Bond-film zenéjében. A médiában a dallam szerzőjének kilétével kapcsolatban kialakult zűrzavar miatt Norman beperelte a Sunday Times újságot, mert egy 1997-es cikkében tévesen Barrynek tulajdonította a dallamot. Norman 2002-ben megnyerte a pert, és 30 000 font (35 710 dollár) kártérítést kapott.



Norman színpadi musicalekhez is írt dalokat, többek között az "Expresso Bongo", a "Make Me an Offer", a "Poppy" és a "Songbook" című dalokat, és ő komponálta az 1963-as Bob Hope-komédia, a "Call Me Bwana" zenéjét is. A "Songbook"-on végzett munkájáért 1979-ben Olivier-díjat és Evening Standard-díjat is kapott. Egy nemrégiben adott nyilatkozatában azonban elismerte, hogy a Bond-téma örökre beárnyékolja minden más eredményét.



"Nos, remélem, amikor eljön az idő, az emberek emlékezni fognak arra, hogy elég sok mindent csináltam, de az a tény, hogy James Bond annyira ikonikus mindenki fejében - ezzel nem lehet vitatkozni, és én sem szeretnék" - mondta Norman.