Kultúra

Római kori szarmata település nyomaira bukkantak Törökszentmiklós határában

Nagy kiterjedésű, római kori szarmata település nyomaira bukkantak Törökszentmiklós határában a szolnoki Damjanich János Múzeum munkatársai - közölte az ásatást vezető régész hétfőn az MTI-vel.



Kovács Péter tájékoztatása szerint a Törökszentmiklós határában lévő Bartapusztánál zajló, a leendő M4-es autóút új nyomvonalának régészeti feltárása a legnagyobb ásatás 2014 óta Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Mintegy 72 ezer négyzetméteres területet tárnak fel, miután a munkagépek leszedik a legfelső humuszréteget- jegyezte meg.



Hozzátette: római korban élt szarmaták faluját, települését találták meg, amely egy részén fazekasmesterséget vagy valamilyen tűzzel kapcsolatos tevékenységet végezhettek, mert nagy számban találnak hamus gödröket és kemencéket.



Az elmúlt mindössze két hét alatt számos leletre bukkantak, például Krisztus utáni 2. és 3. századi szarmaták eszközeire, csontmaradványokra, kézzel formált nagyméretű tárolóedényre, kutyacsontvázra - sorolta. Továbbá római kori pénzeket, valamint Pannónia provinciából származó import kerámiaedények töredékeit is találtak az ásatáson. Emellett több fémtárgy is előkerült, amelyeket a ruházatok összefogására, csatként használtak a szarmaták - tájékoztatott Kovács Péter.



Az eddigi felmérések alapján három temető is volt az ásatás területén, ezeket a következő hetekben fogják feltárni - mondta. A kánikula megnehezíti a munkát, ezért kibontás előtt vízzel locsolják a sírokat. A munkálatok várhatóan jövő évben érnek véget, hamarosan még több segítővel fognak dolgozni - közölte Kovács Péter.