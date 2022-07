Gyász

Meghalt a Maffiózók színésze, Tony Sirico

"79 éves korában elhunyt a Maffiózók sztárja, Gennaro Anthony "Tony" Sirico - erősítette meg a családja pénteken a Fox News Digitalnak.



"A család mélyen hálás a sok szeretetnyilvánításért, imáért és részvétnyilvánításért, és kéri, hogy a nyilvánosság tartsa tiszteletben a magánéletét a gyász idején".



A Sirico család megosztotta, hogy minden adományt a sebesült harcosok, a Szent Júdás Kórház és az Acton Intézet számára fognak felajánlani Sirico tiszteletére.



A színész halálának okát nem osztották meg. Testvére, Robert Sirico szerdán a New York-i Brookylnben található Regina Pacis bazilikában tart megemlékezést.



Siricót, aki leginkább a Maffiózókban Paulie Gaultieri szerepéről volt ismert, két gyermeke, Richard Siricoa és Joanne Sirico Bello, unokái, testvérei, unokahúgai, unokahúgai, unokaöccsei és más rokonai gyászolják.



Sirico a brooklyni Bensonhurstben született, amely abban az időben arról volt ismert, hogy a Colombo bűnözőcsalád tagjainak otthona volt.



A színészt élete során 28 alkalommal tartóztatták le, és egyszer ült börtönben. A saját életére utalt a Maffiózók egyik epizódjában, ahol azt mondta: "A 70-es éveket a saját bőrömön keresztül éltem meg, amikor a Colombók a nyomukban voltak".



Miután kiszabadult a börtönből és színészi karrierbe kezdett, Sirico szerepelt a "Goodfellas", "Lilyhammer", "Mob Queen", "Mighty Aphrodite", "Love and Money" és még sok más filmben. A Family Guy-ban a kutya, Vinny hangját is ő adta.



A színész más üzleti vállalkozásokat is alapított. 2008-ban kiadta saját kölnijét, a Paolo Per Uomo-t.