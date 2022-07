Kultúra

Brad Pitt filmjével nyílik meg a 75. Locarnói Filmfesztivál

Brad Pitt A gyilkos járat című akcióvígjátéka nyitja meg augusztus 3-án a 75. Locarnói Nemzetközi Filmfesztivált - számolt be róla szerdán a deadline.com.



A David Leitch rendezésében készült produkciót a nyolcezer férőhelyes szabadtéri Piazza Grandén vetítik. A gyilkos járat sztárszereposztásában Joey King, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson és Sandra Bullock is látható.



A szervezők közleménye szerint a fesztiválon Laurie Anderson Home of the Brave című 1986-os dokumentumfilmjét, Thomas Hardiman brit rendező Medusa Deluxe című krimijét és a német Kilian Rieshof francia nyelvű Vous n'aurez pas ma haine című drámáját is bemutatják, amely a 2015-ös párizsi Bataclan elleni terrortámadással foglalkozik egy áldozat hozzátartozójának visszaemlékezései alapján.



A Piazza Grandén idén mások mellett a színész Matt Dillon, Jason Blum producer, valamint Laurie Anderson és Kelly Reichhardt pályafutása előtt is tisztelegnek.



A fesztivál nemzetközi versenyprogramjában 17 alkotás szerepel, köztül a francia Patricia Mazuy Bowling Saturn című thrillere, az olasz filmrendező, Alessandro Comodin The Adventures Of Gigi The Law című szatirikus dokumentum-játékfilmje, valamint a malajziai Turtle Stone című film Ming Jin Woo rendezésében.



A versenyprogram zsűrijében Michel Merkt svájci producer, az olasz rendező Laura Samani, William Horberg amerikai producer, Prano Bailey-Bond brit filmes és Alain Guiraudie francia filmrendező ül majd.



A Jelen filmesei szekcióban látható feltörekvő filmesek munkáiról Annick Mahnert svájci producer, Katriel Schory izraeli producer és Gitandzsali Rao indiai filmrendező zsűrije dönt.



A fesztiválon 226 egészestés és rövidfilmet mutatnak be 113 országból. A szervezők 4245 pályázó alkotásból válogatták össze az idei programot.



Giona A. Nazzaro, a fesztivál művészeti igazgatója elmondta, hogy a kiválogatott filmek a kor lenyomatai, a világ előtt álló kérdéseket vizsgálják, és azt, hogyan lehet benne felelősségteljesen, fenntarthatóan élni.



A 75. Locarnói Nemzetközi Filmfesztivált augusztus 3. és 13. között rendezik meg.