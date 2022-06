Kultúra

Otthonra talált Izraelben a negyedszázada feltárt ókori mozaik

Lodban, a számára felépített új Mozaik-múzeumban otthonra talált Izraelben a negyedszázada a városban feltárt ókori mozaik - jelentette a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli hírportál hétfőn.



Hétfőn a város vezetői, az adományozók és a régész szakemberek jelenlétében ünnepélyesen megnyitották az ország közepén, a Ben Gurion repülőtértől nem messze található új, izraeli Mozaik-múzeumot (Shelby White and Leon Levy Lod Mosaic Archaeological Center).



A kiállítóhely legjelentősebb látványossága egy több részből álló, s főként tengeri témájú hatalmas, körülbelül 17 méter hosszú és 9 méter széles, mintegy 180 négyzetméter területű mozaik.



A gazdag színekben pompázó, apró kövekből kirakott, s a Szentföldön a bizánci kereszténység időszakára, az i.sz. 3. század végére - 4. század elejére datált mestermű első darabját véletlenül fedezték fel 1996-ban, Lodban, a város központi tere alatt.



2015-ben tovább növekedett a területe, ugyanis újabb részét tárták fel egy bizánci-római korból származó nagy villa alatt, majd 2018-ban, éppen a múzeum építésekor, harmadik részletet is felfedeztek a közelben.



A mozaik gazdag képi világát evezős csónakok, szárazföldi és tengeri állatok, köztük elefántok, oroszlánok, madarak, halak és rákfélék, valamint növényvilág és virágok, vázák, s geometrikus minták alkotják.



Már 1996-ban felismerték jelentőségét, azonban akkor az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) kénytelen volt földdel elfedni a már feltárt részeket, mert nem volt költségvetésük a konzerválására és méltó bemutatására.



2009-ben találtak adományozót a kiállítóhely felépítéséhez, s a Leon Levy Alapítvány és Shelby White segítségével ismét feltárták, majd világ körüli útra indították a mozaik egy részét Párizsba, New Yorkba, San Franciscóba, Chicagóba és még Haifára is, miközben elkészítették a múzeum terveit.



2017-ben tartották meg az alapkő-letételi ünnepséget, és azt tervezték, hogy már 2019-ben megnyílhat a múzeum, azonban a világjárvány miatt elhúzódtak a munkálatok, és a tervezett kettő helyett csak öt évvel később nyithatták meg Lod, a világ egyik legrégebbi városának új múzeumát.