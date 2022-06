Kultúra-fesztivál

Félmillió élővirág, ezerhatszáz felvonuló az idei debreceni virágkarneválon

Az idén ismét a hagyományos formájában rendezik meg a debreceni virágkarnevált augusztus 20-án: a karneváli menetben félmillió élővirággal feldíszített tizenkét virágkocsit, és ezerhatszáz felvonulót láthat majd a közönség - jelentették be a szervezők a rendezvény beharangozó sajtótájékoztatóján a Nagyerdőben.



A kötöttségek két éve után teljességében, néhány elemében megújulva tér vissza a virágkarnevál, amelyet 56 éven belül 53. alkalommal rendeznek meg - mondta Puskás István, Debrecen kulturális alpolgármestere.



Hozzátette: az a céljuk, hogy a karnevál évről évre fenntarthatóbb, zöldebb és virágosabb legyen.



Mészáros Réka főszervező emlékeztetett rá, hogy a több kint fél évszázados tradícióval rendelkező karnevál ma már nemcsak a virágkocsik és a művészeti csoportok augusztus 20-i felvonulását jelenti, hanem egy héten át tartó színes programsorozatot.



Az augusztus 15-21. közötti karneváli hetet Ramon Vargas mexikói operaénekes koncertjével nyitják meg a Református Nagytemplom előtt lévő színpadon. A Táncol a város program keretében debreceni és környékbeli együttesek 1200 táncosa bukkan fel majd a város különböző pontjain rövid bemutatókkal a karneváli héten.



A nagyerdei sörkertben számos cseh és hazai kézműves sörfőzde mutatkozik be, Debrecen főutcáján, a Piac utcán pedig kézműves vásárt tartanak. Ismét megrendezik a gyerekek népszerű programját, a Galiba fesztivált, amelynek ezúttal is a nagyerdei állatkert és vidámpark ad otthont - ismertette Mészáros Réka.



Hozzátette: augusztus 18-án tizenhárom külföldi tánccsoport érkezik a karneválra, mások mellett indiai, spanyol, kolumbiai, olasz, török, belga és német táncosok mutatkoznak be a város különböző terein, majd vonulnak végig augusztus 20-án a karneváli menetben.



Hagyományteremtő szándékkal első alkalommal rendezik meg a zöld vásárt a Kölcsey központban és a Baltazár téren, ahol a kültéri és beltéri virágtartás, a madáretetés fortélyairól, de a kertgondozás praktikáiról is tájékozódhatnak az érdeklődők.



Az augusztus 20-i karneváli menetben 12 feldíszített virágkocsi vonul fel, elkészítésükhöz félmillió szál dália érkezik Hollandiából. A karneváli forgatagot mintegy kétezer táncos és zenész kíséri - hangzott el a tájékoztatón.