Múzeumok éjszakája - Sikeresen lezajlott az ország legnagyobb kulturális eseménye

Az elmúlt esztendőkben, leszámítva a covidos éveket, mintegy 400 ezer látogatói belépést regisztráltak ezen a programon az intézmények.

Sikeresen lezajlott az ország legnagyobb, legnépszerűbb kulturális eseménye, a 20. Múzeumok éjszakája - közölték a szervezők az MTI-vel vasárnap.



Csák János kulturális és innovációs miniszter indította útnak június 25-én, Budapesten a Néprajzi Múzeumban a 2022-es Múzeumok Éjszakája eseménysorozatot, amely országszerte mintegy 430 helyszínen, rekordszámú, több mint 2500 programmal zajlott egészen hajnalig - kiállításokkal, koncertekkel, interaktív játékokkal, rendhagyó tárlatvezetésekkel, színházi és táncprodukciókkal, kézműves foglalkozásokkal és gyerekprogramokkal.



A tájékoztatás szerint az érdeklődők ezen az estén közösen, együtt ünnepelhették a kultúrát, csodálhatták meg a műalkotásokat, tanulmányozhatták a technikai vívmányokat, vehettek részt a változatos kísérőprogramokon, és magukba szívhatták a régi korokkal való találkozások szellemiségét és lelkiségét.



A szervezők abban bíznak, hogy idén nemcsak megközelítették, de látogatószámban meg is döntötték a korábbi évek látogatottsági adatait. Az elmúlt esztendőkben, leszámítva a covidos éveket, mintegy 400 ezer látogatói belépést regisztráltak ezen a programon az intézmények. Ezzel az ország legnépszerűbb rendezvényévé vált - húzták alá. Jelezték: nincs még egy olyan kulturális esemény hazánkban, amely akár megközelítette volna ezt a számot. A szervezők a jövő hét közepén tudják majd közölni a végleges látogatottsági adatokat.



A rendezvény hivatalos oldalán, a muzej.hu honlapon helyszín, időpont és program típus szerint is válogathattak az érdeklődők az események között. A szervezők az este folyamán élő közvetítésekkel jelentkeztek a közösségi oldalukon.



Ebben az évben az újragombolt hagyományok volt az esemény szlogenje, így számos múzeum programja e köré a fogalom köré épült. A szervezők ezzel arra szerették volna ráirányítani a figyelmet, hogy a klasszikus kultúra képviselői, mint a múzeumok is fel tudják venni a versenyt a fejlett audiovizuális eszközöket kínáló, könnyebben fogyasztható szórakoztató lehetőségekkel.



Ezért a hagyományainkat, kulturális örökségünket bemutató intézmények ezen a napon élményszerűbben, minél látványosabban, a modern technikát segítségül hívva szóltak az érdeklődőkhöz, különösképpen a következő nemzedékekhez - közölték.



Az esemény kiemelt helyszíne idén Szolnok volt, ahol több mint 30 helyszínen várták az érdeklődőket. Idén Lőrincz Tamás olimpiai, világ- és négyszeres Európa-bajnok kötöttfogású birkózó állt a rendezvénysorozat mellé, hogy az esemény szóvivőjeként népszerűsítse.