Kultúra

Meghalt James Rado amerikai színész, szövegíró, a Hair egyik alkotója

Meghalt 90 éves korában James Rado amerikai színész, a Hair című világhírű musical egyik szövegkönyv- és dalszövegírója.



Rado, aki barátjával és szerzőtársával, Gerome Ragnival alkotta a korszakalkotó Broadway-musicalt, kedd este családja körében, szív- és légzőszervi leállás miatt halt meg New Yorkban - írta a Deadline.com Rado régi barátjára, Merle Frimark sajtósra hivatkozva.



Rado és az 1991-ben elhunyt Ragni írták a Hair (teljes címén: Hair - The American Tribal Love-Rock Musical, Hair, az amerikai törzsi szerelemrock-musical) szövegkönyvét és dalszövegeit, zenéjét Galt MacDermot szerezte, ő 2018-ban halt meg.



Amellett, hogy a darab beemelte a Broadway főáramába a hatvanas évek ellenkultúráját, a dalok szinte mindegyike - köztük az Acquarius, a Let The Sunshine In, a Hair, az Ain't Got No/I Got Life, a Good Morning Starshine és az Easy To Be Hard - világsláger is lett.



Rado és Ragni fel is léptek az eredeti, 1968-ban a New York-i Broadway-n bemutatott darabban, Rado Claude-ot, Ragni Bergert alakította. A következő évben Rado, Ragni és MacDermot Grammy-díjat kapott a musical zenéjéért.



A színész a kaliforniai Venice-ben James Alexander Radomski néven született, a New York állambeli Rochesterben és Washington fővárosban nőtt fel testvéreivel. Később a New Jersey-i Hobokenben telepedett le, ahol haláláig élt.



Frimark szerint Rado tizenéves kora óta arról álmodozott, hogy egyszer ír egy Broadway-musicalt. A nagy elődök művein képezte magát, majd az egyetemen két darabhoz is dalokat.



A katonaság után New Yorkba költözött és színésznek tanult. Négy énekessel együttest is alakított, majd apjától kért kölcsön 200 dollárt, hogy két dalukat fel tudják venni.



Öt évvel később debütált a Brodway egy színpadán, Lee Strasberg neves rendező egy színészosztályból választotta ki egy kisebb szerepre. Egy sor produkcióban játszott, itt ismerte meg Ragnit is, akivel gyorsan barátságot kötött.



1966-ban kezdtek dolgozni álmukon, egy musicalen, egy évvel később Hair címmel már elfogadható szövegkönyvük volt, de producerük még nem. Ragni egy vonatúton véletlenül Joseph Papp producerrel szemben kapott helyet, odaadta neki a Hair szövegkönyvét. MacDermot ekkor már javában írta a zenét - mesélte Frimark.



Papp meghallgatta a dalokat, és úgy döntött, a Hairrel nyitja meg újonnan alapított New York-i Shakespeare Fesztiválját. 1967. október 17-én mutatták be először Rado és Ragni darabát Gerald Freedman rendezésében, nyolc hétig játszották.



Ezután egy hónapra a Cheetah éjszakai klub vásárolta meg a produkciót, amely - új szereplőkkel és 13 új dallal - 1968. április 29-én végre a Broadway-n is debütált. 1750 alkalommal játszották. A darab meghódította a világ színpadait, a dalokból az eredeti Broadway-szereplőkkel készült album 13 hétig vezette a Billboard slágerlistáját.

A Milos Forman rendezte, Treat Williams, John Savage and Beverly D'Angelo főszereplésével forgatott filmváltozatot 1979-ben mutatták be.