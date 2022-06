Kultúra

Több mint kétmillió dollárért kelt el a Star Wars egy X-szárnyú vadászgépmodellje

A Star Wars: Egy új remény című 1977-ben bemutatott sci-fiben használt X-szárnyú vadászgép modellje 2,37 millió dolláros (893 millió forintos) áron cserélt gazdát kedden a Prop Store aukcióján.



A George Lucas rendezésében forgatott film különleges effektusait készítő Industrial Light & Magic által gyártott miniatűr modell árát előzetesen 500 ezer-egymillió dollárra becsülték. A kalapács azonban végül 2 375 000 dollárnál csapott le - számolt be róla a The Hollywood Reporter.



Az aukciósház közleménye szerint a modell rendkívüli ritkaságnak számít, mivel a Halálcsillag elleni küzdelem jeleneteiben használt X-szárnyúak többségét felrobbantották a pirotechnikusok a forgatás alatt.



A modell ráadásul nagyon jó állapotban maradt fenn.



A modellt tervező konceptművész, Colin Cantwell májusban hunyt el, 90 éves korában. Cantwell tervezte a Star Wars-filmekhez a birodalmi TIE-vadászok és a Halálcsillag prototípusát is. Mások mellett dolgozott még a 2001: Űrodüsszeia és a Harmadik típusú találkozások vizuális effektusain és a Háborús játékok című filmen is.