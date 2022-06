Kultúra

Guy Ritchie játékfilmet rendez a Herkules című rajzfilmből

Az 1997-ben bemutatott Herkules című rajzfilmből rendez játékfilmet Guy Ritchie, aki pár éve az Aladdin filmváltozatát is elkészítette.



Mint a The Hollywood Reporter felidézte, Ritche Aladdinja, amelyet 2019-ben mutattak be, több mint egymilliárd dolláros (380 milliárd forintos) globális jegybevétellel zárta forgalmazását.



A Herkules játékfilm első forgatókönyvvázlatát a lap szerint Dave Callaham készítette, aki a Marvel számára a Shang-Chi és a tíz gyűrű legendája forgatókönyvét írta. A Disney most további forgatókönyvírókat keres a produkcióhoz.



A Herkules produceri feladatait AGBO produkciós cégén keresztül Joe és Anthony Russo végzi.



Az eredeti, 1997-es rajzfilm, amelyet Ron Clements és Jon Musker rendezett, a görög mitológiai hős történetét dolgozta fel: Herkulesnek meg kell mentenie az Olümposzt az alvilág istenétől, Hádésztől.



A Disney egy sor korábbi animációs filmje élőszereplős remake-jét készítette már el. Legutóbb Rachel Zegler főszereplésével Marc Webb forgatta le újra a Hófehérkét, amelyben Gal Gadot játssza a gonosz királynőt. A kis hableány élőszereplős változata pedig, amelyben Javier Bardem, Melissa McCarthy és Halle Bailey is látható majd, szintén jövőre kerül a mozikba.